李貞秀聲請「假處分」保立委 周榆修：緣木求魚

民眾黨秘書長周榆修。（《中午來開匯》提供）

中配李貞秀日前遭黨中央開除黨籍，同時失去不分區立委資格，繼上週在節目連續開噴黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人後，日前更在個人直播宣稱聲請「假處分」，欲循前立法院長王金平模式捍衛黨籍、立委席次。對此，民眾黨秘書長周榆修今指出，此舉如同要求法院保全被夷平的違建，更透露許忠信昨日已收到中選會當選證書，明天確定照常宣誓就職立委。

周榆修今（21）日上直播節目《中午來開匯》專訪表示，前立法院長王金平當年聲請假處分後，法院面對相關案件已改遵「政黨法」，而目前沒有一個黨具當時背景，他更時代力量前原住民立委高潞．以遭除籍、循同模式聲請「假處分」並提「確認黨員資格存在」之訴，說明該做法並無助於保全黨籍。

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周榆修重申，李貞秀是依「全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區」當選立委，黨籍是第一要務，因此，失去黨籍也就失去立委資格。

周榆修進一步假設，若李後續聲請假處分成功，許忠信又宣示立委就職，他質疑「是要讓立法院多一席立委嗎？」，這種結果在法理上將有很大挑戰。他直言，國家行政與遞補制度已徹底走完，新任立委是依照法令產生，李貞秀的合理狀況是北院也許會開庭，但暫定標的沒有了，恐怕是「緣木求魚」。

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