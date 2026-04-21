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    首頁 > 政治

    蘆社大橋進度卡全因北市搞不定區段徵收 新北議員批李四川台北本位主義

    2026/04/21 16:08 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員顏蔚慈。（資料照）

    新北市議員顏蔚慈。（資料照）

    淡江大橋通車在即，「蘆社大橋」恐淪下一條政見大橋？科技大廠輝達（NVIDIA）海外總部落腳台北市北投士林科技園區，然而淡水河對岸的新北市蘆洲、三重區聯外橋梁尖峰交通負荷量早爆表，新北市長侯友宜去年強調一定要做的「蘆社大橋」而今被國民黨新北市長參選人李四川拿來當政見，新北市議員顏蔚慈不禁批評，蘆洲人都知道蘆社大橋不斷延期，就是因為台北無法整合社子島開發爭議，李四川任內搞不定台北區段徵收，參選新北還用「台北市本位主義」思考。

    銜接蘆洲和士林區社子島的蘆社大橋規劃多年，侯友宜去年答詢時指出，蘆社大橋一定要蓋，市府持續推動中，去年6月10日已辦理可行性評估招標，也會預留輕軌路廊。

    顏蔚慈批評，台北市遲遲不能整合社子島開發爭議，導致台北端的落點遙遙無期，李四川在台北市副市長任內主持無數次台北市都市計畫委員會，直到卸任前最後一刻都還搞不定社子島的區段徵收，如今跑來新北參選，竟以此作為政治提款機「情緒勒索」市民。

    顏蔚慈說，李四川作為新北市長參選人，想的不是替新北引進高科技產業、落實在地就業，「而是一心只想著用『台北市本位主義』思考，想蓋橋把新北人送去台北上班」，莫非新北市民只配當台北市的通勤工具人？她呼籲李四川放下台北本位主義，認真替新北的產業未來思考。

    至於蘆社大橋進度部分，新北市府新建工程處說明，因雙北市政府都市計畫相關程序仍持續辦理中，新北將持續配合2市都市計畫區段徵收開發期程，滾動檢討工程推動；另因此案涉及專業議題較廣，市府正辦理可行性評估作業，已於去年8月1日決標並啟動研究確認相關議題，已於今年4月20日召開可行性評估期中報告審查會議，正依照與會單位意見修正。

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