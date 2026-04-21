不只林宸佑還有別人？ 吳靜怡拆解《馬德有事嗎》節目操作手法

中天主播林宸佑。（擷取自馬德愛破音 中天林宸佑/臉書）

綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑涉共諜案擔任白手套角色，利用名下帳戶匯款行賄台灣官兵以竊取軍事機密，並疑收受中共上百萬資助製作節目，帶風向打擊台灣政府。對此，政治評論員吳靜怡拆解其節目《馬德有事嗎》的操作手法，經由打綠、捧藍白來製造社會對立並餵養流量。

吳靜怡今天在臉書發文表示，透過馬德疑似收受中共資金的《馬德有事嗎》，鎖定該節目標題關鍵字頻率統計、主題分類與流量數據交叉比對，可清楚看出該系列節目已形成一套高度結構化的操作術，主要是以賴清德為主要負面鎖定目標，同步建構韓國瑜與藍白陣營的正面形象，並透過藍綠衝突製造流量。

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吳靜怡分析，該節目系列標題與內容中，至少40%以上的篇幅直接或間接以賴清德為核心目標，常見操作公式包含固定負面關鍵字組合，例如「違建」、「裝死不認」、「哽咽」、「炒地皮」、「講空話」、「蹭習近平」、「祖國論」等。典型標題實際範例包括，「賴清德談違建又哽咽！哭個屁？」、「抓到了！賴清德遭爆炒地皮實證曝？賴清德「祖國論」掀戰！」

吳靜怡指出，與此同時，民進黨立委質詢或失言畫面常被剪輯為「綠營崩壞」固定單元，形成每週重複出現的負面框架。相較之下，國民黨籍立法院長韓國瑜相關標題幾乎全數呈現正面英雄化的方式，韓國瑜出現頻率極高，且多搭配「戰贏」「轟綠」「立威望」「人潮擠爆」「貼臉開大」等正面用語。典型標題例如有「韓國瑜轟綠『荒腔走板』」、「韓國瑜『戰贏』總預算」、「韓國瑜走紅毯第一視角超驚人」、「韓國瑜挺謝國樑噴金句」等。

吳靜怡續指，藍營趙少康、鄭麗文等人與白營柯文哲、黃國昌、黃珊珊等則被統一包裝為「團結抗綠、有作為」的正面力量，透過強烈對比，強化觀眾「藍白才是有效監督力量」的認知。刻意建立立法院衝突製造與餵養模式，累計總流量保守估計已經達到數百萬次！

吳靜怡統計，最常出現的不是政策名詞，而是「轟」19次、「嗆」19次、「曝」16次。此外，問號出現49次、驚嘆號出現75次，標題常使用「打臉」、「怒了」、「崩潰」、「無力回天」等詞彙，強化對立感，衝突越大、對立越明顯，點閱率就越高。

她進一步指出，這系列就是用這種方式，把台灣內部的藍綠對立，轉化成穩定的流量來源。同時林宸佑也利用立院記者身分，將立委質詢剪輯成綠營「倉皇落跑」、藍白「勇敢監督」等對立劇本，韓國瑜任何動作則會被放大成「藍營勝利」。

​吳靜怡強調，中共對台輿論戰並非隨機，而是具備高度的規律性與目的性，​這種滲透模式的危險之處在「低門檻化」，不再只是《人民日報》式宣傳，而是偽裝成「監督政府」、「言論自由」的辛辣評論，中天電視更應該對林宸佑記者提告背信！除了馬德，還有一位媒體人。

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