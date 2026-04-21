柯文哲控政治偵防 北市政風處：子虛烏有

台北市議會民政委員會開會，針對京華城案提出討論。（記者董冠怡攝）

前台北市長柯文哲任內的京華城案有多名公務人員被約談或判刑，議員秦慧珠今（21）於市議會民政委員會詢問，台北市政府如政風處有無作成案例內部檢討，制定標準作業流程及研議公務人員的自保、自救與防範之道；政風處長吳滄俯說，昨（20）已收到判決書，會再針對違失行為做改進，另對柯文哲指控「政治偵防」，澄清是子虛烏有。議員簡舒培批評，拿到判決報告才檢討，動作太慢，且事發時即便知曉有違法之虞，卻無人向政風處求救，根本形同虛設。

秦慧珠表示，京華城案多名市府員工被判刑，重挫台北市公務人員的士氣，市府應進行內部檢討作成教案，並且訂出標準作業流程，告訴基層公務人員面對類似情形，如何自保、自救與防患未然，並送議會備查。

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吳滄俯回應，昨天已收到判決書，其中包含前市長等人在內有五人涉及刑事不法，尊重法院判決，也會針對行政決策尚待改進、精進之處去檢討，作成案例加強宣導。

簡舒培指出，前處長曾說京華案發生的過程中，多數基層都覺得有問題，都市發展局卻沒有人向政風處檢舉違法，非常離譜，不禁令人質疑，政風處是否形同虛設。現任處長則說，拿到判決報告後，現在才要精進，動作有點慢，要求精進報告應加入，未來若被長官逼迫涉及不法行為，基層如何勇敢拒絕。

吳滄俯說，自己今年1月16日才到任，有關落實廉政倫理規範，會再繼續加油。

此外，柯文哲先前指控政風處對他進行「政治偵防」，吳滄俯澄清，政風單位從未做過政治偵防，政治偵防也非政風單位的法定職責，柯前市長的說法是「子虛烏有」，一切依法行政，並按標準作業流程，配合檢方調閱資料。

簡舒培強調，政風處不能只有鄭重澄清，還要向柯文哲嚴正抗議，否則市府同仁如何勇敢檢舉，「人家指控你政治偵防、羞辱政風處到這個程度！你在怕什麼？為什麼不敢正面對決柯文哲？」

議員洪婉臻提到，政風處跟市長室在同一層樓，「有人拿了幾百萬進入市長室，政風不覺得難堪嗎？」政風處應好好說明清楚，站穩立場不要讓人覺得是在迴避什麼。

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