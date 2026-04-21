黃敏惠出國缺席施政報告掀波瀾 嘉市議長陳姿妏說分明

嘉市議長陳姿妏今天上午主持議會定期會市府各局處工作報告。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠出國缺席議會施政報告掀波瀾，市議會認為黃市長未能依法定程序向議會請假，甚至誤導外界對於議會議程安排認知，今天發聲明稿開撕市府，議長陳姿妏也親自說分明，她強調黃市長請假程序未完備，無權擅自缺席，議會為合議制，她必須維護議會立場，呼籲別斷章取義。

陳姿妏今天上午主持定期會市府各局處施政報告後，在議長室向媒體說明事件原委。對於有心人士誤導，議會原定6月出訪美國雪城改期至5月21日，導致黃敏惠此次率團赴新加坡食品展與施政報告日期撞期一事，陳姿妏認為「這是斷章取義，不能以此來誤解議會」。

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陳姿妏說，議會皆於前一年底預排翌年議程並周知各界，去年12月11日初版及今年1月7日修訂二版，兩者會期時間皆未更動，只是調整議會出訪美國時間。外界不應受錯誤資訊誤導，認為議會有提早開會或臨時更變議程，市府更不應以此，作為官員缺席藉口。

陳姿妏說，黃市長之前曾口頭向她說要出訪新加坡，她向黃鄭重表示，議會是合議制，請依議會「市府官員請假前三天提出公文，並經提報大會同意後始准假」行政程序走，並請黃於定期會開議前，由市府秘書長逐一打電話告知全體議員此事，結果黃與市府都沒做，逕自認為請好假了。

陳姿妏說，市府於4月14日送來黃市長與建設處長、地政處長三人請假函文，但議會20日開幕式大會都還沒同意准假，且有不少議員當天才知道黃市長不來議會。

陳姿妏罕見說重話，指黃敏惠擅自缺席，「市府我行我素，連說都不能說，卻要議會概括承受，怎可叫我一人承擔？」陳越說越氣，婉謝媒體在現場拍照。

知情人士指出，議會不會故意為難市府、刁難黃市長，也不會調整議程妨礙黃市長出國，又不准黃請假；議會程序委員會分為兩組議員，黃市長缺席昨天定期會開幕式及原定今天施政報告，確實有不少議員於昨天到議會開會時才知情，難免引發議員不滿情緒。

知情人士也說，黃市長前天上午參加完嘉市活動後，即北上準備欲前往新加坡，前晚大雅路民宅3死火災發生後，她臨時改變行程回嘉市慰問家屬，原以為黃會出席議會開幕式，昨早還在嘉市公祭場合看到黃，熟料黃未進議會，直接出國了；事發後，又有網路社群斷章取義推波助瀾，議會因此發聲明表達立場。

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