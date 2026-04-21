台中分局長被拔官！「小草女神」撤告請警喝飲料喊「辛苦」被灌爆

台中市西屯區市議員參選人「小草女神」劉芩妤今日辦理撤告手續，並帶手搖飲到第六分局慰問基層員警。（取自劉芩妤臉書）

民眾黨前主席柯文哲逢甲夜市遭噴辣椒水一案昨日水落石出，第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」釀禍，他也遭記過與拔官處分。對此，台中市西屯區市議員參選人「小草女神」劉芩妤今日辦理撤告手續，並帶手搖飲到第六分局慰問基層員警。她也在臉書發文強調，不因應個人的錯誤，抹殺了整群基層警察的辛勞。不過，臉書下方遭大量網友轟：「不是說局長可能是青鳥嗎」、「發現風向不對了？」

因為懷疑有人噴辣椒水攻擊民眾黨，劉芩妤日前至第六分局提告，真相大白後於今日撤告。

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劉芩妤今日在臉書發文表示，早上她帶著幾袋飲料來到第六分局除了想親口跟基層員警說聲「辛苦了」，也正式完成了撤銷告訴的手續。她感謝台中市長盧秀燕，讓真相能夠水落石出。而對於這幾天身體忍受的刺痛、以及網路上莫須有的「自導自演」抹黑，真相，就是對受害者最好的自清，「報案是為了真相，撤告是為了平靜。」

劉芩妤說，這幾天警察朋友為了釐清真相，沒日沒夜地調閱監視器、寫報告，頂著巨大的壓力，真的辛苦了，她也一直跟警方保持良好的溝通，希望可以盡早釐清真相，她強調，他們始終「對事不對人」，雖然分局長個人的行為有嚴重疏失，但絕大多數的警察同仁都是沒日沒夜在守護治安的無名英雄，不希望因為個人的錯誤，抹殺了整群基層警察的辛勞，既然現在處分已經明確，真相也攤在陽光下，就別讓這場意外繼續成為撕裂社會的政治籌碼。

文章PO出後，立刻被網友罵翻：「抹黑？那什麼騎機車雙載，對空噴灑的誰說的」、「發現風向不對了」、「請問賴總統算被害者嗎？」、「一開始獵巫的姿態去提告......結果大翻車收場，還把一個分局長搞到拔官，都不會良心不安」、「不是有看到騎車的青鳥夥伴嗎？」、「妳不是懷疑分局長是青鳥？」、「沒自導自演，但睜眼說瞎話」。

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