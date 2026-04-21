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    首頁 > 政治

    王鴻薇要行政院下月底提顏慧欣案報告 揭「這單位」通報霸凌最多

    2026/04/21 15:20 記者陳治程／台北報導
    國民黨立委王鴻薇質詢。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委王鴻薇質詢。（記者王藝菘攝）

    行政院前經貿辦副總代表顏慧欣月前離世，但事後的職場霸凌風波卻愈演愈烈。行政院長卓榮泰今於立院備詢時稱，該案正由外部委員會全權調查中、行政院並未干涉；立委王鴻薇要求全案調查5月底前應出爐、不得拖延，更批政院的霸凌通報平台效果不彰，成案率僅6%，且衛福部成平台通報單位之首，要求行政院提出改進方案。

    台美關稅談判核心人物、行政院前經貿辦副總代表顏慧欣月前因病逝世，然其生前遭職場霸凌的傳聞卻甚囂塵上，行政院隨即籌組外部調查小組釐清事件，並建置公開的職場霸凌通報平台，防杜類似事件重演。對此，國民黨立委王鴻薇於立法院院會期間，針對此事進度向行政院長卓榮泰進行質詢。

    針對調查進度，卓揆表示，全案目前由外部調查委員會的4位委員調查中，行政院不予干涉；至於報告公布時程，他指出，全案3月下旬展開調查，預計2個月、即5月底公布初步調查結果，但若有必要，調查時間可延長1個月。

    對此，王鴻薇質疑，調查小組是否有約談核心人物、經貿辦總代表楊珍妮，接觸顏慧欣父親顏慶章？若否，則調查進度有問題，應予改進；並堅持調查時間「2個月就是2個月」，不宜再拖。

    王鴻薇指出，行政院在顏慧欣事件後建置通報平台效果不彰、237件通報中成案者卻僅約6％，還揭露平台通報霸凌前三名分別為衛福部、法務部及內政部，且上述近半案件皆列入「其他」，質疑這些案件調查期間有施壓、和解等不透明情形，要求行政院落實「霸凌零容忍」。

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