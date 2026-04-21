民主基金會補助不涉統獨？ 尹乃菁：綠補助獨派團體就「涉及到獨」

尹乃菁今天中午接受「飛碟午餐」節目專訪。（飛碟午餐節目提供）

國民黨主席鄭麗文帶團訪中申請台灣民主基金會經費，引發綠營不滿，並指民主基金會依據其捐助暨組織章程第18條第3款規定「不得贊助涉及統獨之活動」。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，民主基金會過去也補助民進黨立委沈伯洋的活動和一些獨派的團體，結果現在說「不涉統獨」，但民進黨補助的這些活動就有「涉及到獨」。

尹乃菁今天中午接受「飛碟午餐」節目專訪，針對國民黨訪中申請民主基金會補助一事，她表示，所謂不涉統獨的說法講起來很好笑，因為依據《中華民國憲法》，「我們是統一憲法」，不管是原來的憲法本文，還是憲法增修條文，都是因應國家統一前，所以才會有「兩岸人民關係條例」和「港澳條例」，分裂國土才違憲。

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尹乃菁說，民主基金會已經核備國民黨的申請，接下來民主基金會要再開理監事會，希望藉此，董事能夠要求財務公開，有關過去民主基金會補助的所有團體和項目，攤在陽光下，讓大家來檢視，到底錢花在哪裡。

尹乃菁說，從2000年至今，國民黨的執政只有前總統馬英九的短短8年，台灣的年輕人都已經被民進黨洗腦了，但政黨輪替的本身就是本主的價值，大陸就算制裁了民主基金會，但今天怕大陸制裁就是沈伯洋這些人，國民黨怕什麼大陸制裁？台灣是民主國家，大陸的法律不及我們這裡，我們照樣可以去。

尹乃菁說，民進黨說國民黨跟不民主的政府交流，但美國總統川普不是一直想去見中國國家主席習近平嗎？過去西班牙首相、德國總理都去了，這麼多國家有一中政策、一中原則，為什麼不去譴責他們跟一個民進黨口中的獨裁者交往呢？民進黨不要去跟美國政府接觸啊，但川普就是要去跟習近平溝通的。

尹乃菁說，除了12個跟我們有邦交的國家外，哪一個不是承認中國大陸？不是跟民進黨口中不民主、獨裁的政府來往？那民進黨為什麼還要補助我們的智庫和團體跟這些國家來往？這不是很簡單的道理嗎？

尹乃菁表示，這次國民黨到大陸去訪問，累積下來的就是告訴民進黨「抗中不能保台」，這招就沒效。至於軍購的問題，搞不好川普到大陸去訪問後，軍購的東西又收回了，要給台灣的發價書又不賣了，這都很難講啊，到底誰在賣台啊？

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