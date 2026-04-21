為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市路平經費成高虹安市府綁樁之用？ 市政顧問爭取鋪柏油遭質疑

    2026/04/21 15:12 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市路平經費成高虹安市府選舉綁樁之用？香山區出現感謝市政顧問爭取鋪柏油的紅布條，遭質疑將公帑當成政治人物私相授受綁樁之用。（照片取自社群Threads貼文）

    新竹市路平經費成高虹安市府選舉綁樁之用？香山區出現感謝市政顧問爭取鋪柏油的紅布條，遭質疑將公帑當成政治人物私相授受綁樁之用。（照片取自社群Threads貼文）

    新竹市府今年編列5.3億的路平經費竟成高虹安選舉綁樁之用？有網友在網路社群發文貼出照片，其中有感謝「市政顧問」爭取建設的紅布條，而葉國文是已獲民眾黨提名將參選年底香山區議員的參選人，該布條出現「市政顧問」、「爭取建設」等字眼，遭質疑市政顧問頭銜能左右市府公共工程規劃？或將其視為個人政績？質疑高虹安市府將公帑淪為選舉綁樁之用，忽視真正的公共需求與規劃。

    市府養工處回應，有關路平專案執行細節、評估機制與地方布條一事，市府今年度推動「115至117年度路平計畫推動專案」，今年起每年以至少5.3億元常態編列，期達成每年100萬平方公尺路平改善量能。針對重鋪路段（含巷弄）的評估，則跳脫以往「等路壞了才修」的被動修補邏輯。導入PCI、IRI 及 AARI等國際科學檢測指標與 GIS 圖台。各區路段修繕順序採科學數據做標準，確保公共資源合理運用，非由特定身分人士申請決斷。

    針對地方懸掛的感謝布條，養工處說明，並非由市府懸掛，有關地方民代或人士關心鄰里建設，雖立意良善，但這樣的呈現方式有斟酌空間，市府將強化地方溝通。

    有網友發文指稱，在高虹安主政下，現在公共道路重鋪與工程經費都要變成選舉綁樁之用？然後掛個「市政顧問」頭銜就能自吹爭取公家建設嗎？質疑市府縱容在公共設施懸掛這樣的布條，甚至把公家經費及公帑淪為政治人物私相授受選舉綁樁之用，籲政風單位介入調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播