竹市路平經費成高虹安市府綁樁之用？ 市政顧問爭取鋪柏油遭質疑

新竹市路平經費成高虹安市府選舉綁樁之用？香山區出現感謝市政顧問爭取鋪柏油的紅布條，遭質疑將公帑當成政治人物私相授受綁樁之用。（照片取自社群Threads貼文）

新竹市府今年編列5.3億的路平經費竟成高虹安選舉綁樁之用？有網友在網路社群發文貼出照片，其中有感謝「市政顧問」爭取建設的紅布條，而葉國文是已獲民眾黨提名將參選年底香山區議員的參選人，該布條出現「市政顧問」、「爭取建設」等字眼，遭質疑市政顧問頭銜能左右市府公共工程規劃？或將其視為個人政績？質疑高虹安市府將公帑淪為選舉綁樁之用，忽視真正的公共需求與規劃。

市府養工處回應，有關路平專案執行細節、評估機制與地方布條一事，市府今年度推動「115至117年度路平計畫推動專案」，今年起每年以至少5.3億元常態編列，期達成每年100萬平方公尺路平改善量能。針對重鋪路段（含巷弄）的評估，則跳脫以往「等路壞了才修」的被動修補邏輯。導入PCI、IRI 及 AARI等國際科學檢測指標與 GIS 圖台。各區路段修繕順序採科學數據做標準，確保公共資源合理運用，非由特定身分人士申請決斷。

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針對地方懸掛的感謝布條，養工處說明，並非由市府懸掛，有關地方民代或人士關心鄰里建設，雖立意良善，但這樣的呈現方式有斟酌空間，市府將強化地方溝通。

有網友發文指稱，在高虹安主政下，現在公共道路重鋪與工程經費都要變成選舉綁樁之用？然後掛個「市政顧問」頭銜就能自吹爭取公家建設嗎？質疑市府縱容在公共設施懸掛這樣的布條，甚至把公家經費及公帑淪為政治人物私相授受選舉綁樁之用，籲政風單位介入調查。

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