今年總預算終付委！ 受影響國防預算780億元 「內含軍售」也恐受害

國防部主計局歲計處長嚴明德。（資料照）

今年度中央政府總預算今（21）日在延宕逾200天後終於付委開始審查，然而今年已過去近5個月，總預算最快也要到6月底才能完成審查。國防部先前已說明，今年公務預算受影響額度達780億元，其中包括屬於年度預算的29套海馬士多管火箭系統的付款期程也受影響延後，無法按原訂期程辦理；美國對台軍售部份案項，也恐因此耽誤期程。

今年國防部公務預算編列5614億元，其中因總預算審查延宕受影響達780億元，包括「嚇阻戰力」、「不對稱戰力」、「保護戰鬥人員」及「照顧官兵」等4類，其中嚇阻戰力包括200億元的海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、幻象戰機等7型機零附件戰備存量需求等。

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陸軍參謀長陳建義中將日前說明，受總預算未通過影響的是國軍透過年度預算採購的29套海馬士系統，目前已運交台灣11套，剩餘18套及附屬彈藥將在今、明2年完成交運，預算未通過將影響交運期程。

此外，國防部主計局歲計處長嚴明德少將說明，不對稱戰力受影響案項包括海馬士多管火箭與魚叉飛彈目前進度正常，海馬士多管火箭下半年為交裝高峰，若未如期支付案款，恐衍生廠商延遲交貨風險。

不對稱戰力部份，嚴明德指出，該類金額達415億元，包含標槍飛彈籌補案18億元、刺針飛彈採購案10億元、HADR TPS-75V雷達換裝14億元、戰管新型機動雷達換裝12億元、戰術數據鏈路暨聯戰指管系統31億元、開發無人機產業園區4億元、左營二港口擴建工程31億元、清泉崗基地防護機庫構建19億元。

美國去年12月18日通知的對台軍售案項中，即包括前述的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」3項編入年度公務預算案，由於美方同時公佈8項包括年度預算及擬納入特別預算的軍售案，國民黨團版本國防特別條例因此誤將這3項納入其對案版本中。惟依據美軍對外軍售（FMS）程序，這3項預計也應經過簽署發價書並支付首期款等程序，若未於效期前通過預算，也恐對全案產生衝擊。國防部對此未有評論。

嚴明德當時強調，今年度預算案審議未能完成，國防部僅能有限地維持延續性計畫推展，但新增計畫則面臨「有計畫、無預算」窘境，呼籲全民支持今年度國防預算順利通過，以利建軍備戰工作穩步前進。

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