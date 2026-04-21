分局長誤噴還「賴給清德」！ 劉芩妤神邏輯被轟爆：多害怕得罪盧秀燕？

民眾黨遭噴辣椒水之亂，市議員參選人劉芩妤至六分局撤告，並準備手搖飲慰勞員警。（劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市吸入辣椒水一案，昨（20）日證實為第六分局長周俊銘因罐體破裂「試噴」釀禍。然而，先前大動作報案並將矛頭指向「青鳥」及總統賴清德的民眾黨陣營，至今仍拒絕道歉。市議員參選人劉芩妤今日受邀至政論節目《中午鏡來講》時，面對真相大白的尷尬處境，竟持續採取「賴給清德」的策略，引發全網砲轟。

節目中，主持人潘照文質疑民眾黨主席黃國昌先前將此事賴給賴清德總統，如今證實是警方誤噴，是否應該道歉？劉芩妤回應，當下認定是反對方鬧事，並強調這是「公共安全問題」。

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當主持人追問公共安全問題應問責哪位「首長」時，劉芩妤竟毫不遲疑地回答「賴清德」。此話一出，主持人與來賓吳靜怡隨即反嗆：「地方首長是台中市長盧秀燕」。吳靜怡更酸度爆表直言：「賴清德要管到逢甲夜市，哇賽！」

網友對此言論紛紛傻眼表示，「地方首長是誰？不是盧秀燕嗎？她市議員可以不用選了！」、「以後縣市首長都由賴清德指派好了，反正最後都要賴給清德」、「完美示範了睜眼說瞎話不臉紅，賴給清德就對了」、「就這智商要選議員？」、「什麼都賴清德，年底不用辦選舉了啦」、「到底是有多害怕得罪盧秀燕？」。

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