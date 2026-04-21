蔣萬安「西裝騎YouBike」挨酸擺拍 郭音蘭嗆綠營雙標莫名攻擊

近日有民眾拍下蔣萬安穿西裝騎Youbike擺拍影片，引發議論。（翻攝自threads）

近日在社群平台上流傳台北市長蔣萬安身穿西裝騎乘Youbike擺拍畫面，許多民眾酸蔣「模特兒」擺拍，更有人質疑蔣騎在人行道上。為此，國民黨籍北市議員第五選區（中正、萬華）擬參選人、前北市府副發言人郭音蘭表示，該處就是自行車道，且當天是受邀拍攝公益影片，沒必要莫名攻擊。

蔣萬安穿西裝騎Youbike在社群平台流傳後，許多民眾酸蔣是模特、演員，批評擺拍行為；更有人檢舉蔣萬安在人行道上騎乘自行車。

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郭音蘭表示，側翼抹黑蔣萬安在人行道騎車，結果馬上被打臉，該處就是自行車道，完全合規；翻車後側翼不放棄，改酸蔣萬安擺拍，批評是在學前總統馬英九，但其實當天蔣萬安是受邀拍攝公益影片，真的沒必要莫名其妙攻擊。

郭音蘭並貼出高雄市長陳其邁騎著恐龍遊樂設施的影片反問：「照綠營側翼邏輯，難道也覺得陳其邁騎恐龍是擺拍模特兒？這種雙標，大家真的看到很厭煩了。」

近日有民眾拍下蔣萬安穿西裝騎Youbike擺拍影片，引發議論。（翻攝自threads）

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