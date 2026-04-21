台北賓館圍牆傾斜原因曝光 外交部：修復作業已獲文化部核准

國定古蹟台北賓館圍牆長年有變形、傾斜問題。圖為台北賓館建築。（資料照）

國定古蹟台北賓館圍牆長年有變形、傾斜問題。外交部秘書處長陳錦玲今（21）日說明，應是因日治初期將土方放置於北側庭園內，造成圍牆內外高低差，進而使得圍牆變形，圍牆修復作業已於去年12月獲文化部核准，外交部秘書處目前正依文化資產保存原則，辦理相關招標作業。

陳錦玲今日於外交部例行記者會表示，相信大家經過都會留意到，台北賓館的四周圍牆有變形與傾斜的狀況，專家評估認為，原因應為日治初期設置北側庭園，當時開挖水池後，將土方放置於庭園內，造成圍牆內外地坪不等高差，最高達約110公分，長期下來導致土壓及含水的差異越來越大，研判為圍牆變形主因，目前已採取臨時支撐措施。

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陳錦玲指出，為確保國定古蹟台北賓館結構安全，並配合總統、副總統、行政院長、總統府秘書長及外交部長舉行重要活動與國賓接待之需求，外交部自2023年起即依文化部委託之專業輔導團隊（中國科技大學）評估，規劃以約新台幣2800萬元、3年期程，循序推動圍牆修復作業。本計畫已於去年9月通過文化資產審議，並於同年12月獲文化部核准。

陳錦玲表示，秘書處目前正依文化資產保存原則辦理相關招標作業，已於去年8月完成監造技術服務發包；統包工程部分，正進行評選作業，後續將依政府採購流程積極妥適辦理，確保修復成果兼顧歷史風貌與公共安全。

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