商總施壓對台10措施 謝金河曝內幕「中國請協力者幫忙有苦衷」

全國商總20日發布6點聲明，喊話政府朝野「該開就開、該放就放」。圖為全國商總總理事長許舒博（中）。（資料照）

全國商業總會總理事長許舒博近日會同旅行業者出面回應中國惠台10項措施，尤其針對「開放陸客來台」這一項，他語帶威脅表示「我們手上有選票」。對此財信傳媒董事長謝金河指出，今年首季台灣人在日本的旅遊支出高居首位，這是善意的互動結果，反觀2015年是陸客來台高峰，卻成為台灣經濟最慘澹一年；他更揭露中國急切希望台灣人赴中旅遊的原因，直言「對岸這次請出台灣的協力者幫忙是有苦衷的！」

謝金河今天在臉書發布貼文稱，國民黨主席鄭麗文訪中後，許舒博便主動出面要求政府回應中國的「善意」，這讓他聯想到企業的併購，也有善意與非合意，通常善意成功率比較高。「就像談戀愛，雙方情同意合，就會發揮好事成雙的效果。反之，如果是惡意的併購，通常搞到對簿公堂，沒完沒了。」

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謝金河說，從兩岸交流的角度看，開放陸客來台旅遊，涉及文書驗證，中國當局必須和我國行政部門交涉，這樣的交流才能產生正面能量；反之，如果對方抱持敵意，開放一定不了了之、效益大打折扣。

謝金河舉例，台灣人到日本旅遊，雙方充滿善意，今年首季台灣人在日本的旅遊支出高居首位；反觀陸客來台旅遊最高峰出現在前總統馬英九執政的2015年，該年陸客來台逾418萬人次，卻是台灣經濟最慘澹的一年。

謝金河指出，此次中國急切希望台灣人赴中旅遊，是有原因的，只要仔細檢視中國在A股及香港上市的機場股份，都非常慘烈。例如北京首都機場，股價從14.1跌到1.71港元；海南島美蘭機場，股價從51.95跌到5.21港元；甚至是股價一度大漲的中國中免（免稅商店），股價也從180跌到37.85港元。

再看深圳機場，在A股從20.85跌到2.94人民幣；上海機場從88.9跌到27.19人民幣；白雲機場從23.69跌到8.31人民幣等。

謝金河強調，機場股份之所以大跌，是因為進出機場的人流大幅減少。在台灣買機票，以及去北京買機票，價格相差很大，就是明顯例證。近年桃園國際機場擁擠不堪，國際旅客紛紛來台轉機，台灣的航空公司這些年都賺大錢；相比中國的航空公司不斷賠錢，兩者形成強烈對比。

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