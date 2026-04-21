獨家》賴清德明出訪史瓦帝尼 可望與這些國家領導人或政要自然互動

賴清德總統將於明天（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼王國。（資料照）

賴清德總統將於明天（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，除史國之外，包括索馬利蘭政府等非洲國家跨黨派政要，透過致函、社群媒體貼文及致訊等方式，對賴總統首次出訪非洲表達熱烈歡迎。

總統慶賀團主要出席史國將在24日至26日舉辦慶祝史王恩史瓦帝三世登基40週年暨史王58歲華誕慶典一系列慶祝活動。除我方遠渡重洋到訪，與史瓦帝尼友好的非洲國家如南非、辛巴威、剛果、賴索托、莫三比克、尚比亞、波札那以及坦尚尼亞等，將派官方代表前往祝賀，部分國家為現任元首或卸任元首，預料賴總統可望與出席國家領導人或政要自然互動。

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總統府上週宣布，賴總統將於22日至26日率團訪問友邦史瓦帝尼，於27日返抵國門。總統期許能達成「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」等三大核心目標，共同慶賀台史之間深厚的情誼；同時也期盼兩國未來進一步深化合作，在繁榮的道路上並肩前行。

賴總統這次首度出訪非洲，主要是今（2026）年為我國與非洲友邦史瓦帝尼王國建交58週年，適逢史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年，史國將在4月24日至26日舉辦慶祝史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等一系列慶祝活動。這次史王並以親簽信函，誠摯邀請總統在史國重要時刻出席相關盛典。

至於出訪其他行程，總統將檢視過去幾年台灣和史瓦帝尼在農業、公衛、教育、婦女賦權、再生能源等領域的合作成果。另一項重點則在聽取簡報深入了解兩國未來將攜手推動興建戰略儲油槽，進一步提升史瓦帝尼能源安全，促進國家永續發展。

此外，鑒於史瓦帝尼是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」的重要成員，我國在當地推動「台灣產業創新園區」（TIIP）等，協助台商布局全球、連結非洲市場，總統此行也將實地了解，盼能打造台史堅實互惠的戰略夥伴關係。

總統行程最後一日，還將與隨行媒體茶敘，說明出訪成果，並回答國內與國外重要議題。

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