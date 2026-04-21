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    首頁 > 政治

    數位身分證政策還要繼續？ 卓揆：隨科技進步 有必要廣聽各界意見

    2026/04/21 13:43 記者林哲遠／台北報導
    行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

    行政院108年核定數位身分證換發計畫後，於110年1月21日行政院時任院長蘇貞昌拍板暫緩。國民黨立委林德福今質詢時詢問，數位身分證換發計畫是否會繼續？行政院長卓榮泰答詢時表示，隨著科技發展，若未來有更好的技術來保護人權、個資等問題，此政策仍有必要再廣聽各界意見並往這個方向走。

    林德福質詢時提及，據立院預算中心資料顯示，內政部數位身分證政策到114年7月底已投入金額7億7000萬；政策喊卡後，扣除已支付設備與折舊費用1.79億後，內政部需補償中央印製廠約3.32億，請院長說明數位身分證換發計畫是否會繼續？

    卓榮泰說明，政院過去研議一段時間，因社會上有各種不同意見，因此計畫就停下來了。不過，他認為，隨著科技進步，未來此政策不失仍會成為一個考量的過程，大家所提人權、個資等保護，若有更好的技術來保護，此政策仍有必要再廣聽各界意見，往這個方向走。

    林德福追問，115年支應中央印製廠於暫緩期間維護費用4875萬元的預算編列，預計未來還要編多少年，之後還要繼續這樣編嗎？

    內政部長劉世芳表示，內政部與中央印製廠講好了，把停止數位身分證需要還給他們的經費，按年還給他們，但不會每年如此編列預算。

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