Threads突破百萬粉絲 蔡英文︰因為有「你們」才有意義

台灣前總統蔡英文。（資料照）

前總統蔡英文卸任後，活躍於台灣山林和「海巡」社群網路，近期還達成Threads粉絲追蹤人數，突破百灣萬大關的驚人紀錄，同時成為台灣首位在Threads累積百萬追蹤的政治人物。對此，蔡英文發文感性致謝說，這的小小的里程碑不僅僅只是一個數字，更是象徵每一位願意與她互動的民眾之間的連結。

蔡英文今（20）日上午在Threads發文提到，她的脆帳號在這幾天達成一個小小的里程碑，也就是追蹤人數突破了100萬，「謝謝大家的關注，也謝謝每一位脆上好友一路以來的陪伴」，還提到數字本身並不重要，對她來說重要的是，能在這個平台上，和大家可以用比較輕鬆的方式，分享彼此的生活、交流想法。

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蔡英文指出，有時候，一句留言的鼓勵；有時候，不同意見的提醒；有時候，在忙碌的日子裡，給彼此一點溫度。甚至，她也在使用Threads的過程中，學會了很多新的東西，讓她大開眼界，「因為有你們，這個100萬才有意義。」

蔡英文也感謝大家，願意花時間回應她的想法、關注她的退休生活，還在不同議題到處留言標記她，並提出自己的看法，等著她去「海巡」，「這些互動、留言、聲音，對我來說都很重要，讓我能夠繼續與台灣社會對話，與年輕世代接軌。」

蔡英文強調，她之後會繼續在這個平台，和大家一起關心生活的土地、關心彼此的日常，「謝謝你們讓這個100萬，不只是一個數字，而是一種連結。」

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