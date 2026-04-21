童子瑋看學生午餐團膳 民進黨、國民黨黨部互批

針對基隆市議長童子瑋到學校關心營養午餐，引發國民黨批評，民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏批評，關心學生午餐品質是議長職責。（民主進步黨基隆市黨部提供）

為了民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋進入仁愛國小看學生營養午餐，民進黨與國民黨的基隆市黨部今天（21日）再度展開攻防，國民黨質疑相關行為已涉校園行政中立與管理規範問題。民進黨則反擊童子瑋是議長，他到學校了解午餐團膳是職責所在，國民黨如此泛政治化，不是市民之福。

民進黨黨部執行長余睿柏指出，童子瑋是市民選出的民意代表，不只是議員，更是代表基隆市議會的議長，議長親至教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職責所在，國民黨如此緊張泛政治化，不是市民之福！

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另外，他要提醒國民黨，議會教育小組成員也是參選人，建議國民黨市黨部先跟謝國樑市府對一下說法，不要自打嘴巴。而台北市長蔣萬安在月初也在學校和學童一起享用午餐團膳，怎麼不見國民黨強烈批評？這難道又是雙標？

國民黨黨部副發言人黃博源表示，依據《教育基本法》及《公務人員行政中立法》相關規定，校園應維持政治中立，避免政治活動介入。然而童子瑋屢次提出進入校園與學生互動的要求，已引發社會關注與校方執行壓力。

國民黨議員韓世昱進一步指出，外界關注相關行為是否符合校園管理規範，包括進入程序是否完備、用餐是否依規申請及付費等基本問題。這些並非細節，而是反映對制度是否確實遵守的基本態度。韓世昱強調，校園是學生安心學習的場所，不應成為政治人物進行形象操作的空間，學生亦不應被捲入政治互動中。

針對基隆市議長童子瑋到學校關心營養午餐，中國國民黨基隆市黨部今天開記者會批評。圖由左至右為基隆市議員韓世昱、國民黨基隆市黨部副發言人黃博源。（記者俞肇福攝）

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