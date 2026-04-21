王鴻薇批印度勞工恐衝擊婦幼安全 卓榮泰：不應歧視個別國家

行政院長卓榮泰今（21）日赴立法院院會報告中央總預算，並繼續施政總質詢。（記者王藝菘攝）

為滿足國內勞動力產業缺口，並分散外籍移工來源風險，行政院偕勞動部先前與印度簽署MOU，預劃今年起開始引進印度勞工；立委王鴻薇批評，印度國內的性侵案件頻傳，且國內失聯移工數逼近十萬名，應即終止引進印度移工；對此，行政院長卓榮太回應，政府會視產業需求適度引進、不會貿然開放，也呼籲針對個別國家不應以歧視看待。

立法院今（21）召開全院院會，邀請行政院長卓榮泰針對今年度中央總預算進行報告、並備質詢，同時繼續進行施政總質詢。

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立委王鴻薇質詢，勞動部今年將開始引進印度勞工，但她主張政府應即終止該計畫，直言「反對引進印度移工」，認為印度國內的女性性侵問題層出不窮，考量國內婦幼族群，政府應優先保障國人治安與性別平權環境。

王鴻薇另指出，根據政府統計，我國目前未能掌握的失聯移工達9萬4千人，批評勞動部遲遲不能解決這項「黑洞」，詢問行政院、勞動部是否要終止印度移工引進？

卓榮泰以勞工政策四原則回應。首先，我國確實需要更多「本國勞工」、「外籍移工」；其次，勞動部正引進包含東南亞國家在內的外籍勞工；卓揆也重申，是否會引進印度勞工，端看產業界需求；最後，印度勞工入台也須符合我國與印度政府協議。卓揆強調，政府引進勞工時同樣會重視國內治安，但並不希望將此事用「國家的歧視」來看待。

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