國民黨彰化縣長提名亂流！蕭景田喊話謝衣鳯「把父母的話當一回事」

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今上節目接受專訪，坦言謝衣鳯是強棒，但謝家反對到底的決心改變不了，他向謝衣鳯喊話「把父母的話當成一回事！」。（圖擷取廣播節目「撞新聞」）

國民黨彰化縣長提名卡關未解，彰化縣縣黨部主委蕭景田今天於廣播節目，接受媒體人黃暐瀚專訪時坦言，民進黨提名人選、立委陳素月已經在地方開始布局，而國民黨人選尚未出爐，目前態勢國民黨確實處於劣勢局面。他對爭取提名的立委謝衣鳯喊話，「衣鳯真的要諒解父母，要把父母的話當作一回事！」，對此，謝衣鳯尚不回應。

蕭景田於節目中說，立委謝衣鳯是強棒，但現實的狀況卻不允許，蕭景田公開向謝衣鳯溫情喊話，期盼謝衣鳯能體諒家人的高度與格局，反對她參選的苦心，謝衣鳯幾年之後，就能體會她的爸媽考量的其中道理，「衣鳯真的要諒解父母，要把父母的話當作一回事！」。

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不過，黃暐瀚在節目中透露，開播前他已打電話問謝衣鳯參選態度，謝衣鳯依然表明「選到底」，不會放棄參選。

本月7日才回鍋接任縣黨部主委的蕭景田透露，他接任主委是臨危受命，主因是前縣黨部主委、立委謝衣鳯積極爭取縣長提名，但遭到她的父母與弟弟（彰化縣議長謝典霖）的強烈反對，黨中央考量若無家族支持，選戰將非常難打，且若由謝衣鳯繼續擔任主委負責各級民代的提名工作，恐會有球員兼裁判之嫌，因此由黨主席鄭麗文親自請他接掌縣黨部主委。

蕭景田也說，他與謝家有三代交情，接任主委之前也曾與謝衣鳯溝通，但謝衣鳯認為，若黨提名她，黨中央會協助處理她的父母態度問題，家人最後還是會支持她。

不過，蕭景田也表示，若謝衣鳯獲提名卻未獲父母與弟弟支持，弟弟還是三不五時扯後腿，到時候不管是黨主席或主委都難以處理，這一點黨中央與他看法一致。

蕭景田公開溫情喊話，希望謝衣鳯能體諒父母著眼於未來的長遠考量，期盼她能體諒家人做出不參選的決定同樣痛苦，反對她參選的苦心。蕭景田說，謝衣鳯若沒有家人讓她成長，也不會有今天的立委位置，她與謝典霖都應重視父母的意見。

至於除了謝衣鳯外，爭取提名還有前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋、前考紀會主委魏平政。蕭景田說，他在接任主委前，曾向黨中央推薦出身社頭鄉、具備律師與企業背景的魏平政，而魏平政願意參選，也是基於謝家反對謝衣鳯參選，謝衣鳯無法選，才做出的決定，在此之前，他和魏平政都支持謝衣鳯。

蕭景田進一步指出，謝衣鳯在彰化其實很勤跑基層，形象清新，讓人耳目一新，謝衣鳯能夠成為國民黨的候選人，大家都是樂觀其成，因為她真的是一個強棒；她不服輸、人也很清新，要打選戰她沒問題，韌性與強度都夠，但她的家庭結構不會改變，現在這個時間點也真的沒有辦法改了。

此外，蕭景田證實曾有人勸進新北市副市長劉和然參選，但遭婉拒，蕭景田強調，自己現在是黨部主委，維持中立，最終人選將由黨中央決定。

蕭景田補充說，縣長王惠美的支持態度扮演關鍵角色，只要縣長點頭支持，對候選人必定大有加分。

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