強化國防 賴清德: 實力是和平的護城河

總統賴清德今天上午在總統府接見「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會長何慕理（左六）率領的專家學者訪問團，強調台灣人深信，和平靠實力，「實力是和平的護城河」。（總統府提供）

總統賴清德今天上午在總統府接見「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會長何慕理（John Hamre）率領的專家學者訪問團時說，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常。不論是台灣的國家安全、印太的和平穩定或是世界的民主發展，台灣人深信，和平靠實力，「實力是和平的護城河」。

賴清德表示，台灣位於民主防線的最前緣，威權主義的威脅是台灣人每天的日常。CSIS像一盞強大的探照燈，透過精準的兵棋推演、政治分析和國際投書，讓世界理解台海和平穩定對全球繁榮至關重要。長年以來的關切，讓台灣在國際不孤單，更讓威權者有所忌憚。他並說，不論是台灣的國家安全、印太的和平穩定或是世界的民主發展，台灣人深信，和平靠實力，「實力是和平的護城河」。

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賴總統表示，台灣積極提升國防力量，建構全社會防衛韌性。台灣今年度的國防預算按照北約標準，已經超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。政府也提出為期8年、400億美元的國防特別預算，加速裝備的籌獲與現代化，更向世界展現出台灣自我防衛以及捍衛印太和平穩定的決心。

總統表示，期待台灣和美國持續在各領域加強交流合作。他提到，何慕理返美後，即將交棒給美國前參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）。台灣永遠不會忘記這些年來，何慕理與CSIS團隊給予的堅定支持。

何慕理隨後致詞說，CSIS上次訪台是3年前，當時每一場會談中，台美雙方有兩個問題一再重複，台灣這邊會問「美國會不會來協防台灣」，美方會問「台灣會不會好好地自我防衛」。他說，很高興看到台灣有非常大的進展，做出重大的自我防衛的承諾，不僅是在設備採購，也強化全民的國防韌性，這讓他非常欽佩。

何慕理表示，過去2年來，台灣有非常大的進展，當然還有很多進步的空間，包括軍購預算還沒有在立法院通過，但他相信「時候會到的」。因為台灣人民了解自我防衛是台灣的責任之一，準備得越充足，嚇阻力量就越大。

何慕理說，當他看到台灣的國旗，就想到它是亞洲的自由之旗，這就是為什麼必須致力於台灣的安全與繁榮。他把這裡當成第二個家，台灣永遠在他心中。

總統賴清德今天上午在總統府接見「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會長何慕理（John Hamre）率領的專家學者訪問團，強調台灣人深信，和平靠實力，「實力是和平的護城河」。（總統府提供）

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