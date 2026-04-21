為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    辣椒水攻擊烏龍事件 是因周俊銘知道高壓瓶罐要排空才可丟？

    2026/04/21 12:26 記者歐素美／台中報導
    辣椒水等防護型噴霧器屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷。（記者歐素美攝）

    辣椒水等防護型噴霧器屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷。（記者歐素美攝）

    台中市警察局第六分局長周俊銘因使用損壞的辣椒水罐，而引發烏龍的辣椒水攻擊事件，由於周俊銘是警大鑑識研究所畢業，有員警表示，或許周就是深知辣椒水罐要排空才可丟棄，才會沿途朝地面試噴，隨後並將辣椒水罐丟到垃圾桶，只是周在民眾黨報案時未在第一時間坦承是其所為，時間差才讓人有想像空間，並影響警方辦案方向而遭拔官。

    民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤至台中逢甲夜市掃街拜票，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，經市警局組成專案小組調查，發現竟是第六分局長周俊銘因試噴已損壞的辣椒水罐所致。

    有員警表示，周俊銘發現辣椒水罐噴頭損壞，因辣椒水等防護型噴霧器屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷，周俊銘可能知道辣椒水罐要排空才可丟棄，才會沿途往地面噴，試圖將辣椒水排空，隨後並將罐子丟進垃圾筒，只是周未在民眾黨報案的第一時間坦承是自己試噴所致，隔天才坦承是其烏龍，時間差讓人有想像空間，質疑周可能第一時間想「蓋牌」，並因此影響警方辦案方向才遭拔官。

    根據環境部或高雄市環保局等網站指出，瓦斯罐或防護型噴霧因屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷，正確處理方式是「完、包、警、收」，就是排空內容物後獨立打包，並加註警語，交付清潔隊資源回收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播