辣椒水攻擊烏龍事件 是因周俊銘知道高壓瓶罐要排空才可丟？

辣椒水等防護型噴霧器屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷。（記者歐素美攝）

台中市警察局第六分局長周俊銘因使用損壞的辣椒水罐，而引發烏龍的辣椒水攻擊事件，由於周俊銘是警大鑑識研究所畢業，有員警表示，或許周就是深知辣椒水罐要排空才可丟棄，才會沿途朝地面試噴，隨後並將辣椒水罐丟到垃圾桶，只是周在民眾黨報案時未在第一時間坦承是其所為，時間差才讓人有想像空間，並影響警方辦案方向而遭拔官。

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤至台中逢甲夜市掃街拜票，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，經市警局組成專案小組調查，發現竟是第六分局長周俊銘因試噴已損壞的辣椒水罐所致。

請繼續往下閱讀...

有員警表示，周俊銘發現辣椒水罐噴頭損壞，因辣椒水等防護型噴霧器屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷，周俊銘可能知道辣椒水罐要排空才可丟棄，才會沿途往地面噴，試圖將辣椒水排空，隨後並將罐子丟進垃圾筒，只是周未在民眾黨報案的第一時間坦承是自己試噴所致，隔天才坦承是其烏龍，時間差讓人有想像空間，質疑周可能第一時間想「蓋牌」，並因此影響警方辦案方向才遭拔官。

根據環境部或高雄市環保局等網站指出，瓦斯罐或防護型噴霧因屬高壓瓶罐，絕對不可直接丟進垃圾車，以免機器擠壓產生火花造成爆炸及人員受傷，正確處理方式是「完、包、警、收」，就是排空內容物後獨立打包，並加註警語，交付清潔隊資源回收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法