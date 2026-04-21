為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台股衝上全球第六！ 沈榮欽批藍白誤判中國經濟

    2026/04/21 13:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

    根據最新市場統計，受惠於AI浪潮、半導體供應鏈的強勁成長，台股總市值超越英國股市，躍升為全球第六大股票市場。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，不知為何，國民黨與民眾黨政治人物對於中國經濟的錯誤認知，是如此根深蒂固，以致於多年來，他們的中國政策論述十分脫離現實，有很大一部分原因，就是出自這種錯誤認知。

    沈榮欽在臉書PO文表示，不知為何，國民黨與民眾黨政治人物對於中國經濟的錯誤認知，是如此根深蒂固，以致於多年來，他們的中國政策論述十分脫離現實，有很大一部分原因，就是出自這種錯誤認知。

    沈榮欽指出，如果你問國民黨和民眾黨政治人物，中國和美國的經濟發展，很大機會會被告知，雖然中國平均國民所得較美國為低，但是以名目總所得來看，中國經濟總量仍在高速成長，和美國的差距在縮小當中，很快就會超過美國經濟總量。

    沈榮欽續指，這種看法其實是錯誤的，2021年，中國的GDP總量約為美國的78%。到了2024年，這一比例下降到約64%，基本上回到了2017年的水準，當然名目所得和匯率變化與通貨膨脹有很高的關聯，如果以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小，中國經濟的狂歡早就結束了。

    沈榮欽直言，但是國眾兩黨政治人物始終拒絕接受現實，依舊以幻想論述，對於中國缺少認識，僅根據錯誤印象論述政策，這是一個很大的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播