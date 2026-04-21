台股衝上全球第六！ 沈榮欽批藍白誤判中國經濟

民眾黨主席黃國昌（左）國民黨主席鄭麗文（右）。（資料照）

根據最新市場統計，受惠於AI浪潮、半導體供應鏈的強勁成長，台股總市值超越英國股市，躍升為全球第六大股票市場。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，不知為何，國民黨與民眾黨政治人物對於中國經濟的錯誤認知，是如此根深蒂固，以致於多年來，他們的中國政策論述十分脫離現實，有很大一部分原因，就是出自這種錯誤認知。

沈榮欽在臉書PO文表示，不知為何，國民黨與民眾黨政治人物對於中國經濟的錯誤認知，是如此根深蒂固，以致於多年來，他們的中國政策論述十分脫離現實，有很大一部分原因，就是出自這種錯誤認知。

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沈榮欽指出，如果你問國民黨和民眾黨政治人物，中國和美國的經濟發展，很大機會會被告知，雖然中國平均國民所得較美國為低，但是以名目總所得來看，中國經濟總量仍在高速成長，和美國的差距在縮小當中，很快就會超過美國經濟總量。

沈榮欽續指，這種看法其實是錯誤的，2021年，中國的GDP總量約為美國的78%。到了2024年，這一比例下降到約64%，基本上回到了2017年的水準，當然名目所得和匯率變化與通貨膨脹有很高的關聯，如果以PPP計算的話，中國早就超過美國。但是從名目所得來看，中國和美國的差距其實是在擴大，而非縮小，中國經濟的狂歡早就結束了。

沈榮欽直言，但是國眾兩黨政治人物始終拒絕接受現實，依舊以幻想論述，對於中國缺少認識，僅根據錯誤印象論述政策，這是一個很大的問題。

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