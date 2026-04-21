蕭旭岑點名好好顧馬英九別落跑 金溥聰：絕不會逃避

國安會前秘書長金溥聰。（資料照）

前馬英九基金會執行長、國民黨副主席蕭旭岑今點名前國安會秘書長金溥聰要好好照顧馬英九，不要落跑。金溥聰今聲明承諾，將會等三人調查小組的調查報告完成後，親自面對媒體，完整說明他協助馬英九董事長調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。

金溥聰表示，馬英九昨已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必和當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

請繼續往下閱讀...

針對蕭旭岑強調外界對他有許多不實指控，金溥聰表示，據他了解，馬英九基金會從未對外放話，也請當事人不要輕易受人挑撥。

蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪表示，「我是公開呼籲讓像金溥聰先生，他們能夠好好的照顧馬英九前總統，千萬不要落跑」。希望不要這個這件事情風波過去之後，就不管馬前總統了。主持人王淺秋表示，有部分認為是美方介入，不想要讓鄭習會的成果太好看，但她認為比較像是私人恩怨。蕭旭岑說，他覺得有些人是出於私怨、狹怨報復。但至於有沒有那麼複雜的關係，他不知道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法