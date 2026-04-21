議員批盧市府為辣椒水之亂向柯陣營道歉 卻不願為狼教練為受害者道歉

民進黨多位市議員批盧市府未對狼教練案受害者道歉。（記者蘇金鳳攝）

台中市2024年發生某國小棒球隊是狼教練事件，民進黨多位市議員擔心這兩年性平通報案增加，代表校園性平問題也增加，市議員陳淑華更表示，去年狼教練爆發之際，她要求盧秀燕向受害學生及家長道歉，盧秀燕不肯，但辣椒水事件，盧市府則向柯陣營道歉令人心寒。

副市長鄭照新則表示，對狼教練事件他非常痛心，不管發生幾件，應徹底把原因進行檢討，並且要禁絕事件再發生；教育局長蔣偉民表示，絕對不允許在學校之中，有任何小朋友身體、心靈造成傷害，也對此事表達最大遺憾及歉意。

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民進黨市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、謝家宜今天在市議會對校園性平案增加感到憂心。

陳淑華表示，2024年10月爆發狼教練事件，教育局長蔣偉民在當年10月26日知道，而蔣局長曾為此案自請處分，理由為何？蔣偉民表示，未及時通報及未善盡監督之責；副市長鄭照新表示，市府調查的方式是教育局有無隱匿，發現事件後有無馬上進入處理程序，教育局並無疏失。

陳淑華痛批根本是官官相護，若沒有過失為何局長要自行處分？但市長、副市長都說合於規定沒有疏失，市府根本是包庇。

陳淑華並表示，根據統計，2025年性平通報數高達3508件，較2024年2769件，暴增739件；7年多來，去年校園性平通報數更是7年前的近3.5倍，性平案增加令人憂心，應該打造學校的合宜友善性平環境才不會對孩子的性平觀念造成負面影響。

蔣偉民表示，通報案增加代表學校性平觀念的增加，但也另有隱憂，代表性平案問題的惡化，會加強宣導。

副市長鄭照新認為狼教練案表達痛心。（記者蘇金鳳攝）

教育局長蔣偉民對狼教練案表達最大遺憾及歉意。（記者蘇金鳳攝）

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