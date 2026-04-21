網路抖內、加密貨幣捐政治獻金？監察院曝：朝「禁止」方向修法

監察院廉政委員會召集人趙永清（右）、公職人員財產申報處處長陳美延（左）21日舉行記者會，說明111年地方公職人員選舉政治獻金查核裁罰情形及115年選舉參與者應行注意事項。（記者廖振輝攝）

網路平台進展神速，社群直播「抖內」（Donate）與加密貨幣是否納入政治獻金規範倍受關注。監察院公職人員財產申報處處長陳美延今（21）日透露，行政院已針對「政治獻金法」修法召開多次審查會議，目前的修法方向原則上將朝向「禁止」收受加密貨幣等方式處理。

監察院今天召開記者會，說明2022年地方公職人員選舉政治獻金的查核結果，並針對即將於4月25日開始收受獻金的2026年地方公職人員選舉進行宣導。

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「政治獻金法」主管機關為內政部，但實際執行機關為監察院。記者詢問網路抖內與加密貨幣納入規範的修法進度，陳美延指出，關於網路抖內與加密貨幣納入政治獻金的問題，立法院也非常關心，行政院在今年1月份時，已經歷經13次的審查並達成結論。她透露，相關議題皆已在修法程序中處理，目前的結論「原則上會朝向禁止的方向」，待行政院審查通過後，便會送交立法院審議。

此外，陳美延也特別提醒擬參選人，收受政治獻金必須遵循法定時程與規範。115年地方公職選舉中，直轄市長、縣市長及議員等參選人，自4月22日（明日）起可申請專戶許可，4月25日起正式收受政治獻金；而村里長、鄉鎮市民代表則需等到8月20日選舉公告日後方可收受。

陳美延強調，擬參選人收受政治獻金應依法查證，若發現不符規定（如外、中、港、澳資），應儘速繳庫而不得返還，否則將面臨刑責。監察院也推薦使用「政治獻金網路申報系統」，透過即時登載與查證功能，協助參選人安心收受獻金並合法上任服務。

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