民進黨將辦「新二代青年培力營」 何博文：歡迎中配子女參加

民進黨將於6月6日至7日將舉辦「民主超新星：新二代青年培力營」，首度開放新住民二代參加營隊活動。（記者陳鈺馥攝）

民進黨將於6月6日至7日將舉辦「民主超新星：新二代青年培力營」，首度開放新住民二代參加營隊活動。民進黨副秘書長何博文今日表示，我們對所有新住民都一視同仁，不會區別是哪一個國家來的，都把他們視為台灣的寶貝，當然非常歡迎中配二代參加培力營。

民進黨發言人吳崢指出，今年是首次培力營擴及新二代青年，民進黨一直致力於將資源提供給新住民及二代，讓大家對公共事務產生興趣。他過去參加過民進黨舉辦的青年營隊活動，當時很多參加的隊員，後來很多人去參選議員，以後都會是政治路上的戰友，關於青年培力及組織，是民進黨相當重視的。

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民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，今年活動我們預計招募36位新住民子女，以及對族群、移民議題有興趣的年輕人，預計今天開始報名，到5月17日截止，這次講師陣營非常堅強，希望新二代可以來加入營隊行列。

何博文指出，台灣是一個多元民主的移民社會，充滿許多不同文化，在這樣文化當中，特別要感謝新住民來台後，在台灣這塊土地上的努力，讓台灣文化更加豐富，讓我們生活更加多采多姿。

「民進黨非常重視新住民！」何博文說，前幾年首創設立新住民事務部外，也成立新住民諮詢委員，不定取聽取新住民聲音，目前為止已成立19處新住民諮詢站，所以新住民朋友有法律、經濟、就業等各種問題，都可以洽詢各縣市黨部或新住民諮詢站。

何博文進一步說，我們已經深入新住民二代，之前國會實習計畫讓真正的新住民二代到國會實習，體驗台灣真正的民主運作，讓他們熱衷公共事務參與，使其成為民進黨的青年人才。這次將舉辦「民主超新星：新二代青年培力營」，希望能激發更多新住民二代的創意，大家可以來此切磋討論，期待這個培力營為民進黨及台灣創造更多人才。

民進黨立委羅美玲提及，民進黨是照顧新住民的政黨，在各縣市都有設立相關據點，這次首次舉辦「民主超新星」新二代青年培力營。先前相關計畫結束後，有滿多小朋友對政治產生興趣，有些加入議員或立委辦公室的成員，這些能夠讓新住民二代參與政治，也能夠更加融入台灣，對台灣產生認同。

民進黨青年部主任黃聖文表示，民進黨是願意給年輕人機會的政黨，主席曾說過來到台灣落地生根，大家都是台灣人，這次兩天一夜的營隊，希望邀請對台灣民主有認同的年輕人，對公共事務有興趣的夥伴一起加入。

針對是否歡迎中配子女參加？何博文回應，當然非常歡迎中配二代參加培力營，我們的新住民政策不會區分他們是哪個國家，或從哪裡來的移民，我們對所有新住民都一視同仁，都把他們視為台灣的寶貝，對於他們來參加會用非常歡迎的態度。

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