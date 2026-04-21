竹市選舉布條任意綁 議員曾資程批回到華國美學市容

新竹市選舉文化倒退嚕！市議員曾資程批有意參選者任意綁選舉布條，把公共工程當個人宣傳外，也讓市容退回到國民黨時代的華國美學。（照片取自曾資程臉書）

新竹市近期在香山區路口及轉角處出現綁有「爭取建設」的紅布條，甚至把「市政顧問」及「感謝」等字眼放進布條中，市議員曾資程批，這是有意參選年底選舉的人，將基本的市政工程包裝成個人政績，大肆宣傳。批這種作法，不只令人遺憾，更讓人擔心，竹市好不容易建立的乾淨選舉文化，在藍白合共治後已在倒退，市容也倒退回國民黨時代的華國美學。

曾資程說，早在2014年，市議會第8屆第26次臨時會中，包括他及多名跨黨派議員都共同提案，建請市府訂定《新竹市競選廣告物管理自治條例》。當時提案獲超過三分之二議員連署通過，是不分藍綠、朝野一致的高度共識。提案初衷就是維護市容景觀、響應環保減量、保障用路人安全。並明確規範競選總部及辦事處周邊距離內，不得在公有設施任意懸掛旗幟與布條。

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因為有這樣的制度，過去10幾年在選舉期間「電桿插滿旗幟、天橋掛滿布條、分隔島滿滿廣告物」的亂象，已大幅改善。但近期在香山區又看到選舉紅布條出現，隨著年底選舉將近，這些被淘汰的華國美學，竟又悄悄回來了。

曾資程也提到，鋪路、建設，是政府的基本職責，公共工程的完成，不應被個人過度包裝，更不該以破壞市容與安全的方式換取曝光。所謂「市政顧問爭取建設」的說法，是模糊責任歸屬，忽視地方民代監督與協調的角色，令人憂心的是，如果選前，可如此佔用公有設施、消耗公共資源做個人宣傳，難保選舉過後變本加厲？選舉可以競爭，但不應退步。宣傳可以創新，但不能破壞。籲市府落實管理，更籲參與選舉者，不要讓新竹退回過去那個滿街旗海、到處布條的年代。

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