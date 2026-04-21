林宸佑涉收紅錢做節目 民進黨團：傷害新聞自由、台灣民主政治

綽號「馬德」的中天記者林宸佑。（資料照）

綽號「馬德」的中天記者林宸佑涉共諜案，被檢方以違反國安法、貪污治罪條例羈押禁見。有媒體今日揭露，林宸佑涉收受中共資金，按照中方指定的特定議題或事前向中共提案，經中方審核通過後進行製播《馬德有事嗎》節目內容，酬勞5萬至20萬元等。民進黨立院黨團今日譴責，此類行為已重傷害新聞自由、台灣民主政治。

黨團幹事長莊瑞雄指出，各位在場的媒體沒有人會去做這種事，竟然設計一個提案就可以跟老共拿多少錢，這已非在呈現新聞，好像在寫劇本一樣，帶有特定目的。當台灣的敵對的國家中國變成資源的提供者，台灣新聞從業者去製造假新聞，不只違背新聞採訪的原則，讓人聽了更是匪夷所思。

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莊瑞雄呼籲，這種採訪方式，相信各位媒體朋友們也相當痛恨此類模式，一般社會大眾也無法接受此類行為，媒體界應共同譴責。

黨團書記長范雲強調，新聞自由是民主政治中重要的第四權，前提是媒體、記者都有具備獨立性、不受政治力干擾的精神。她指出，很遺憾，從馬德這個個案，明確地是受到敵對政治勢力指揮，嚴重傷害新聞自由、台灣民主政治。

范雲提及，她在立委任內時，也曾被馬德採訪，當時她已經回答完畢問題，馬德仍持續跟著她，讓人感到不舒服，若此行為也是馬德獲取獎金的一部分，真的要表達嚴正的抗議。她認為，國安法案仍有強化必要，但目前在野黨仍在程序上阻擋民進黨所提國安法案進入討論，對民主運作造成影響。

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