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    首頁 > 政治

    誤噴辣椒水裝沒事？ 中市警局長曝分局長稱「有可能是其他人噴灑的」

    2026/04/21 12:13 記者蘇孟娟／台中報導
    吳敬田曝周俊銘稱未能第一時間坦承是因「有可能是其他人噴灑的」。（記者廖耀東攝）

    吳敬田曝周俊銘稱未能第一時間坦承是因「有可能是其他人噴灑的」。（記者廖耀東攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲與志工等人，17日在逢甲夜市掃街時疑吸入辣椒水出現不適，引發外界高度關注；案情昨大逆轉，竟是第六分局長周俊銘誤噴，因未及時坦承被記過拔官，外界質疑周竟一路「裝沒事」，因被監視器拍到才坦承，台中市警局長吳敬田今曝，周俊銘對未在第一時間坦承的說法是「有可能是其他人噴灑的」。

    柯文哲日前到台中逢甲夜市掃街被噴辣椒水，案情大逆轉竟是周俊銘搞烏龍，離譜的是，隔日民眾黨前往六分局報案時，周俊銘還在現場觀看，卻拖到當天晚上10點才坦承是他誤噴辣椒水釀禍，引發嘩然。

    吳敬田今曝，周俊銘在被調查出監視器影像後才坦承，對於未能第一時間坦承的說法是，他認為「有可能是其他人噴灑的」。

    吳敬田說，周俊銘平時工作認真，但與這起事件因造成大家動盪、警力耗費等必須分開來看，因他個人行為很不洽當，依警察人員成處警署獎懲標準表，包括處置不當、影響警譽等情節嚴重下記過，另因他又身為分局長，身為主官有些行為，在標準外又加重處分。

    吳敬田另指出，在此事件中，因周俊銘不只單純噴辣椒水，還有也括未在24小時內坦承等違反紀律行為，是他建議將周調職；並強調，懲處沒有很重，均依標準表的規定處理並沒有特別重。

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