商總六點聲明遭認定「以商逼政」 邱垂正：兩岸經貿對話應對等、制度化

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中並參與「鄭習會」，而中共國台辦會後拋出「10項惠台措施」，引發議論；對此，全國商總昨代表發布六點聲明，喊話政府朝野「該開就開、該放就放」。陸委會主委邱垂正表示，陸委會始終以產業、人民為先，否認對商總施壓，更呼籲中共經濟政策回歸正常對話機制，停止如此的對台統戰操作。

針對民進黨認為商總強調六點聲明沒有中國外力，但民進黨認為這是「以政逼商」，陸委會主委邱垂正回應，政府始終站在支持、關懷業者的立場，呼籲中共放棄統戰分化等政治操作：對於兩岸經貿交流，邱主張這應回歸「政府對政府」的正式協商機制，以對等尊嚴為前提進行對話；並示警中共過往已有多次經濟「武器化」先例，重申制度化保障才能真正減少業者風險。

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面對國民黨質疑陸委會功能並揚言砍預算，邱垂正稱問心無愧，直言陸委會與海基會同仁致力於守護國家主權與人民利益，即便預算、資源不多但表現有目共睹，相信多數國人、朝野立委會支持。

針對外傳部會官員在記者會前致電商總，邱垂正證實確實有進行了解，但反駁此舉是「施壓」，更透露致電許舒博未接，強調這是在維護國人權益基礎上的「關懷與支持」。

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