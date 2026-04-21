718億新興計畫預算何時執行？ 卓榮泰：今天馬上處理

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。（記者王藝菘攝）

立法院15日朝野協商結論，總預算案完成審查前，立法院已通過的新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行。行政院長卓榮泰今（21）日於立法院答詢表示，對於新興預算718億元，今天就會馬上處理，等一下付委之後就會處理這個事情，讓所有中央地方公務體系都能夠如序運用。

立法院15日朝野協商結論，總預算案完成審查前，立法院已通過的新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。

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卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，針對718億元新興計畫預算，民進黨團提出的解方，是立法院必須要承諾，審查預算時不得刪減，否則行政部門一旦動支，最後預算被刪，有法律及政治責任。

卓榮泰表示，對於新興預算718億元，行政院早表示，只要預算付委就進入實質審查，中間抽出來的部分，行政院會馬上處理，今天就會馬上處理，等付委就處理，讓所有中央地方公務體系都能夠如序運用。

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