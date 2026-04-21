李四川「回娘家」與侯友宜、李乾龍同台 侯幽默稱「選舉會讓人變瘦」

國民黨新北市長參選人李四川致詞時提到，是媽媽的愛，才能讓城市變偉大。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市長侯友宜、國民黨副主席李乾龍到新北市府參加新北市婦女會母親節表揚頒獎典禮，3人會前在台下聊天互動有說有笑，媒體問侯友宜「李四川有沒有變瘦？」侯友宜回「選舉會讓人變瘦」，引起一片笑聲，李四川向媒體說到，他瘦了2公斤，目前1天最多跑13個行程，他在致詞時則訴諸溫馨，說是媽媽的愛，才能讓城市變偉大。

李四川、侯友宜、李乾龍3人會前在台下座位相互聊天，互動熱絡，媒體問侯友宜「李四川有沒有變瘦？」侯友宜幽默回應「選舉會讓人變瘦」，引起眾人一片笑聲，李四川會後向媒體互動提及，他目前1天最多跑13個行程、瘦了2公斤。李四川致詞完到台下向婦女會姊妹打招呼致意，沿途眾人簇擁而上，爭相貼著李四川合照，並喊「凍蒜、市長好」，讓李四川感受「回娘家」氣氛。

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李四川致詞表示，今天很高興又回娘家，他是做工程的，做工程的人只能讓1坪地變成5坪的房子，只能讓城市變大，但只有媽媽的愛、無私的貢獻，才能讓城市變偉大，今天的主題「心之所向．榮光綻放」，所有姊妹選擇對家庭無私付出的時候，其實榮光就已綻放，並不是今天走到舞台才榮光綻放。

他說，他是拿鐵鎚的，跟姊妹、媽媽們一樣，「我們耐得住寂寞、耐得住默默貢獻」做工程的人，另一面在市政執行時，怎樣照顧婦女、支持社會安全、支持教育、托兒，核心主要是讓痛苦的人別那麼痛苦，他向在座所有偉大的母親說「妳們辛苦了」祝大家母親節快樂。

國民黨新北市長參選人李四川（藍紫襯衫）今與新北市長侯友宜（黑外套）、國民黨副主席李乾龍（白襯衫）今到新北市府參加新北市婦女會母親節表揚頒獎典禮。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川到台下向婦女會姊妹打招呼，眾人簇擁而上，貼著李四川合照。（記者黃政嘉攝）

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