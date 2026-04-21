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    首頁 > 政治

    高雄綠營嗆翡翠水庫喊發電天價為富不仁 藍營：圍魏救趙轉移焦點

    2026/04/21 12:55 記者王榮祥／高雄報導
    翡翠水庫喊14.6元發電天價!高雄綠營痛批為富不仁、還想暴富。（記者王榮祥攝）

    翡翠水庫喊14.6元發電天價!高雄綠營痛批為富不仁、還想暴富。（記者王榮祥攝）

    翡翠水庫管理局就水力發電向台電開出換算每度14.6元「天價」，高市議會民進黨團今聲明痛「為富不仁，還想暴富？」，並點名質問蔣萬安、柯志恩要不要「終止南電北送」？

    綠營批評台北市政府，此舉已非單純檢討費率，而是將攸關全國民生與產業穩定的能源議題，操作成地方政府漫天喊價的政治攻防，且台北享受藍白惡修財劃法「高分配」，卻享受1.4%電力自給率的「低污染成本」，深受發電衍生污染的高雄，是否應即刻終止「南電北送」，或讓台北以「天龍電價」補貼空氣清新又有電用的代價，讓身在福中不知福的蔣市府，嚐嚐以鄰為壑滋味。

    綠營同時質疑長期活在台北，又以黨意馬首是瞻的國民黨高雄市長參選人柯志恩，是否也認同台北市長蔣萬安這種「用電不知電價」的「天龍國觀點」？柯志恩是否該公開批判蔣萬安，並支持「停止南電北送」、「自己的電自己發」，藉此清楚交代「天龍市長與高雄市民」究竟挺誰？

    高市議會國民黨團回批綠營惡意牽扯柯志恩，根本是「圍魏救趙、轉移焦點」，企圖透過操作縣市對立、挑起「南電北送」的政治口水，來掩蓋台灣整體缺電危機以及中央能源政策失當的事實。

    藍營強調，過去黨團與柯志恩委員一再明確表態堅決反對「南電北送」，而民進黨只會冷飯熱炒、老梗一直玩，請不要一直跳針來噴政治口水、製造對立！

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