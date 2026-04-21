中選會人事進展 卓榮泰：今送3位被提名人名單 任命立院通過的4人

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。（記者王藝菘攝）

藍白上個月封殺民進黨政府推薦的三位中選會人選，僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦三人選，國民黨立委張智倫詢問，中選會人事案何時能補提名送立法院審查？卓榮泰回應，會儘快提出；之後卓揆在答覆民進黨立委吳思瑤詢問時承諾，今天會處理、送出3位被提名人名單，同時任命立院通過同意權的4位被提名人。

中選會目前僅剩下4位委員，依法必須5位委員才能開會，立法院上個月完成中選會人事同意權案，僅通過中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬等4人；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手封殺。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

卓榮泰答詢時表示，中選會依規定須有9到11位委員，這是基本的設置標準，現在4位加上通過的4位，也不過8位，還是有瑕疵，他一直期待與立法院長韓國瑜，還有透過民進黨團與在野兩黨溝通，必須將其他3位名額送出來，這是一直在努力的事。

張智倫詢問，是否預計何時提出，總預算案就要付委，不能請代理主委來備詢吧？卓榮泰回應，這個我們一直在努力，會儘快提出；張智倫追問，一個月以內有沒有機會？卓榮泰說，不用這麼久，若貿然提出又沒有辦法儘速排入，對現在拜託來擔任被提名人的這3位，難以和他們開口，這部分還要經過一些溝通，在今天總預算這樣的方式下，溝通是良性的。

隨後在吳思瑤質詢時，卓榮泰答詢表示，朝野都希望中選會順利進行，他承諾，今天會處理、送出3位被提名人名單，也同時任命立法院已經通過同意權的4位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法