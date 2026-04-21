四叉貓質疑證物辣椒水罐是樣品？ 台中市警察局：是從垃圾桶撿回來的

網紅四叉貓質疑台中市警察局提供的證物辣椒水罐是示意樣品，警方澄清是垃圾筒撿回來的。（記者歐素美攝）

台中市警察局第六分局長周俊銘因誤噴辣椒水，而引發辣椒水攻擊事件的烏龍，網紅四叉貓po出直播畫面指稱，當時辣椒水罐被周丟到夜市垃圾桶，質疑警方記者會秀出的證物應該只是示意樣品；台中市警察局指出，辣椒水罐確實是從垃圾筒撿回來，原本辣椒水使用完畢就可以直接丟棄，也沒有湮滅證據的疑慮。

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤至台中逢甲夜市掃街拜票，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，經市警局組成專案小組調查，發現竟是第六分局長周俊銘因試噴已損壞的辣椒水罐而導致的烏龍，當天民眾黨前往警局報案，周俊銘還站在值班台前，卻未坦承是其誤噴，因疏失烏龍而遭記過拔官。

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網紅四叉貓PO出民眾黨當時直播畫面，可見周俊銘在夜市垃圾筒丟棄辣椒水罐，四叉貓po文指出「台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面」，並留言質疑「警方記者會秀出的證物應該只是示意樣品吧？原本的已經丟進垃圾筒收走了」。

台中市警察局今天表示，證物辣椒水罐實是從垃圾筒撿回來的，並非示意樣品；外界質疑是否有湮滅證據之嫌，市警局表示，辣椒水使用完畢原本就可以直接丟棄，依據刑法第165條規定，偽造、變造、湮滅或隱匿關係他人刑事被告案件的證據，或使用偽造、變造的證據者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，依刑法規定，湮滅「他人」的證據才適用「湮滅證據」，周俊銘的作法並無「湮滅證據」之嫌。

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