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    首頁 > 政治

    李四川：當選新北市長 蓋蘆社大橋串聯蘆洲到社子島

    2026/04/21 11:39 記者俞肇福／新北報導
    李四川今天在社群媒體貼文，藉由短影音說明自己對新北市政的看法。（李四川提供）

    李四川今天在社群媒體貼文，藉由短影音說明自己對新北市政的看法。（李四川提供）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（21日）在社群媒體推出影片，跟民眾分享。李四川說，他努力把輝達留在台灣，接下來要做的，是要把新北人送進輝達的門口。他要蓋一座大橋，把新北市蘆洲與台北社子島串聯，請大家年底幫忙，只要讓他當選新北市長，他矢言為「淡水河的兩岸」奮鬥，再度讓人見識到川式幽默。

    在影片中，李四川說，他兒子問他為何要參選新北市長，他說他為了年輕人，必須為兩岸來奮鬥，淡水河兩岸，台北市有的，新北市也一定要有，巧妙將「兩岸」議題轉化為「淡水河的兩岸」奮鬥，展現一貫的川式幽默。

    李四川宣告若他當選新北市長，將興建大橋連通台北社子島與新北市蘆洲，並串連蘆洲線、萬大線、台64、台65等路網。他強調，輝達落腳北士科將釋出超過1萬個以上的職缺，他推估其中7成可能將由新北市民填補，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路。

    李四川陣營指出，「工程川說」是李四川推出的全新短影片系列，由李四川親自披掛上陣，透過行程走訪與第一人稱敘述，分享他對新北城市建設的觀察與規劃。系列名稱同時取自「工程穿梭」與「工程傳說」的諧音，帶著網友穿梭城市空間，聽一段段關於新北建設的傳說。

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