黃敏惠出國缺席施政報告風波未歇 嘉市議會開撕市府

嘉市議長陳姿妏今天上午主持議會定期會市府各局處工作報告。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠在議會定期會開議期間率團赴新加坡參加食品展，請假缺席開幕式及施政報告一事，引發議員砲轟黃「對議會不尊重」等風波未歇。議會今天發出發明稿，強調議會捍衛程序正義與議事尊嚴，嚴正要求市府回歸法治規範，市府官員向議會請假必須恪遵法規程序。

無黨籍市議長陳姿妏本屆上任後，與國民黨市長黃敏惠市府的府會關係融洽，今天議會這起聲明被外界解讀開撕市府，府會關係已悄然生變，後續發展受高度關注。

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議會聲明有三大重點，包括此次定期會議程早就預告市府且始終如一，市府切勿卸責推諉、破壞府會互動慣例，市府應負程序失當之責、 議會非「橡皮圖章」，市府官員請假必須恪遵法規程序。

聲明內容指出，此次定期會召開日期為4 月 20 日至 5 月 19 日，早於去年 12 月 11 日即通知市府，之後於今年 1 月 7 日通知議程修訂二版中，該日期亦維持不變。外界不應受錯誤資訊誤導，認為議會提早開會或臨時變更議程；市府更不應以此作為官員缺席之藉口，企圖轉移行政準備不足之責任。

長期以來，議會皆於前一年底預排翌年議程並周知各界，甚至多次考量市府重大活動需求，經溝通後給予議程彈性調整，遺憾的是，此次黃市長及建設處、地政處兩位處長請假過程，完全無視過去府會互動之默契與經驗，在未經充分協調下逕行違規，造成議事運作之困擾與窘境。

聲明內容說，依據議會函文明確規範：市長及各局處首長如因要公不克列席，「必須於請假前三天提出公文，並經提報大會同意後，始得准予請假」。行政首長列席議會報告並接受質詢，是責任政治的基本要求，而非選擇性的行政裁量。若無大會同意，相關人員即無權擅自缺席。

聲明最後呼籲市府，應以此次事件為戒，回歸法理立場，慎重處理會期中請假事宜。行政權應對立法權展現基本尊重，如此方能彰顯對議事監督之重視，並向市民做出負責的交代。

嘉市議會出示此次定期會議程及討論今年出國城市交流的通訊記錄。（記者丁偉杰翻攝）

嘉市議會出示今年定期會議程記錄。（記者丁偉杰翻攝）

嘉市議會出示今年臨時會議程記錄。（記者丁偉杰翻攝）

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