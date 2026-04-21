林宸佑收紅錢做節目帶風向 四叉貓：全部337集，有多少是故意的？

「四叉貓」劉宇指出，林宸佑的337集節目中，有一大群綠營政治人物被攻擊，有多少是林收錢故意為之？（資料照）

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國，1月17日被橋頭地檢署依違反國安法、貪污治罪條例等罪羈押禁見。週刊報導指出，中國出資讓林宸佑在中天電視製作節目「馬德有事嗎」，要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物。網紅「四叉貓」劉宇指出，林的337集節目中，有一大群綠營政治人物被攻擊，有多少是林收錢故意為之？

四叉貓今日（21日）在臉書發文提到，《馬德有事嗎》是中天頻道的節目，總共有377集，林宸佑收取中國給的資金製作帶風向節目，每次收費5萬至20萬元，林宸佑幫中國製作影片的平均月收入高達20萬元，雖然林宸佑使用中天的設備錄製節目，但沒有分錢給中天，「中天是否也是受害者」？

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四叉貓質疑：「所以這377集的影片之中有一大群綠營政治人物被攻擊，有多少是林宸佑收錢辦事故意為之呢？」

許多網友在四叉貓的貼文底下留言：「難道中天是無償提供場地？」、「中天要拿錢根本不用從一個小小記者手中拿到吧？應該是有更直接的窗口」、「中天是受害者？是共犯結構還差不多？」、「有沒有可能是兩頭收？」、「應該要比對還有誰跟他頻道內容相似度高的，中共不可能只投資這個蠢人而已。」

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