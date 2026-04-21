半年內修正軍警待遇 卓榮泰：與立院一起協商、擴大照顧軍公教

行政院長卓榮泰（左）、主計長陳淑姿（右）今列席立法院會，報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。（記者王藝菘攝）

國民黨立委張智倫今日在立法院會質詢指出，包括軍人待遇條例、警察人員人事條例，以及114年底通過的年金停砍，是否會於116年的預算整體討論及編列？對此，行政院長卓榮泰回應，就已經生效的法案，會當作考量的基礎，但如果是沒生效及釋憲中的法案，會擷取其精神，如何在國家財政紀律及永續下擴大照顧軍公教，會和立法院一起協商。

立法院15日朝野協商結論，行政院應於115年度總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正案及其他有關軍公教保障措施。

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卓榮泰今天赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告）；張智倫詢問，對於軍人加薪與警察人事條例，修法未來的考量？卓榮泰表示，立法院通過這兩項修正案，雖然是法律案，但實質上增加政府的財政支出，不符憲法、預算法的精神，基於國家財政紀律及遵守憲政的情況下提出釋憲，釋憲後若合憲，會追加且追溯到今年1月，若違憲就不能編列。

卓榮泰指出，立法院此次朝野協商是希望行政院在總預算案付委後半年內，提出一套可行的針對這兩項修正案以及軍公教整體待遇調整的想法，行政院是可以這樣做的，政府從過去到現在對軍公教從來不會不予考量且非常重視，光去年就陸續增調國軍5項加給，合計年增146億餘元，不能說是不多，但應該還有可以加強的地方，從這個空間找出來，既符合立法院、立委們的期待，更符合對國軍的照顧，也照顧到國家財政的紀律，也符合憲政的精神，討論出一個可行的方法。

張智倫詢問，立法院15日朝野協商結論，行政院應於115年度總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例的相關修正案及其他有關軍公教保障措施，行政院是否有與相關部會討論出相關辦法？卓榮泰回應，有6個月的時間與立法院一起來溝通，希望在總預算付委審查之後，衡量整個國家未來的財政狀況，從各方面寬列的方式來討論未來軍公教人員的各種待遇，會儘速做這樣的工作。

張智倫詢問，軍人待遇條例及警察人員人事條例，以及114年底通過的年金停砍，是否會於116年的預算整體討論及編列？主計長陳淑姿表示，目前正在研議中，但如何編列一直還沒有定案。張智倫表示，這三案都是對所有公務人員包括現職、退休的福利與照顧，希望能一起討論。

卓榮泰說，就已經生效的法案，會當作考量的基礎，但如果是沒生效及釋憲中的法案，會擷取其精神，如何在國家財政紀律及永續下擴大照顧軍公教，會和立法院一起協商，我們已經建立一個好的開始，就要有好的發展，最後我們期待有一個更優的結果。

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