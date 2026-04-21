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    首頁 > 政治

    家族反對怎麼選？蕭景田直言謝衣鳯「不會贏」 爆藍營彰化選情陷劣勢

    2026/04/21 12:02 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

    國民黨下屆彰化縣長人選難產，縣黨部主委蕭景田在接受媒體人黃暐瀚專訪時拋出重磅消息，坦言藍營在彰化已處於劣勢，更直言立委謝衣鳯若得不到家族支持「絕對不會贏」。

    黃暐瀚在臉書發文表示，彰化政壇現正處於「史上最混亂」局面。除了謝衣鳯外，蕭景田向黨中央推薦了出身社頭、家族經營「琨蒂絲褲襪」企業的律師魏平政；而現任縣長王惠美屬意的副市長級人選劉和然已明確拒絕參選，地方還有兩位副縣長柯呈枋、洪榮章積極爭取。

    黃暐瀚引述蕭景田說法指出，目前藍營已經處於「劣勢」，再不快點決定人選，年底選情不樂觀；同時更直言，謝衣鳯堅持要選，但家族真的不支持，沒有家族支持，謝衣鳯「不會贏」。

    更令藍營頭痛的是，民眾黨的蔡壁如與黃國昌近期也傳出可能轉戰彰化。蕭景田對此澄清，彰化並非「藍白合」區域，也沒有與民眾黨整合的規劃。此外，蕭景田也透露，他曾向黨中央推薦魏平政，不過當時還沒上任主委，最後人選仍由黨中央決定，地方黨部只負責「輔選」，不會影響黨中央最後決定徵召誰。

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