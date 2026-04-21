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    首頁 > 政治

    白營栽贓「青鳥」噴辣椒水翻車 民進黨：應為烏龍指控道歉

    2026/04/21 11:16 記者陳鈺馥／台北報導
    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲日前在逢甲夜市掃街時，聲稱遭人噴灑辣椒水，該黨主席黃國昌更指控是民進黨所為，結果警方查出是第六警分局長周俊銘誤洩辣椒水釀禍，罵了3天結果案情大翻轉。民進黨副秘書長何博文今日受訪表示，學習做一個負責任的政黨應該不難吧？既然這樣指控，事後發現是嚴重錯誤，當然應該道歉。

    柯文哲17日與該黨台中議員參選人到台中逢甲夜市掃街拜票時，傳遭2名騎機車不明人士近距離噴灑辣椒水，多人出現劇烈咳嗽不適症狀。白營第一時間指控是青鳥所為，聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」；黃國昌20日接受廣播節目專訪，對於此事又扯到總統賴清德。

    黃嗆聲說，嘴裡講團結，民進黨展現卻是完全不一樣的作為。他們的SOP其實還蠻清楚的，就是找一些人、特定行徑來鬧場，然後配合綠媒在媒體傳播，這樣的一種模式，對於台灣，不要說共融社會，現在連基本的法治都不用遵守了。

    對此，何博文在中央黨部記者會上批評，民眾黨對這件事栽贓抹黑、嚴重指控，事後透過警方明確調查，證實了民眾黨的指控是一個烏龍事件。

    何博文指出，既然做這樣的指控，事後發現這是一個嚴重錯誤，當然要有所表態，當然應該要道歉。到底民眾黨要不要道歉，不是我們要求它道歉，而是它應該基於一個政黨格局，一個負責任政治人物應該做的行為，而不是誰去要求它。

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