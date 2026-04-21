白營栽贓青鳥噴辣椒水翻車！林子宇發文嗆聲反遭灌爆

民眾黨板橋區市議員參選人林子宇。（記者劉信德攝）

前民眾黨主席柯文哲日前在逢甲夜市掃街時，聲稱遭人噴灑辣椒水，該黨主席黃國昌更指控是民進黨所為，結果警方查出是第六警分局長周俊銘誤噴辣椒水釀禍，罵了3天結果案情大翻轉。沒想到，民眾黨板橋區議員參選人林子宇，竟還在臉書文嗆聲，問先前懷疑是柯文哲等人吃芥末魷魚嗆到的網友「人在哪裡」？貼文一出立刻遭網友灌爆反轟：「妳還敢出來噴哦」、「兩位騎車的在哪裡？」

柯文哲17日與該黨台中議員參選人到台中逢甲夜市掃街拜票時，多人出現劇烈咳嗽不適症狀，白營指控是青鳥所為，聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」。不過，警方調閱監視器後，表示沒看到「摩托車雙載」嫌疑人，也有網友指出，在直播影片中，看到幾人先前吃芥末魷魚燒，懷疑是芥末粉飄出嗆到。

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沒想到，案情近日出現大翻轉，原來是第六警分局長周俊銘誤洩辣椒水釀禍，民眾黨當初發文質疑、指控此事件為「青鳥」攻擊的人，也立刻被罵翻。

沒想到，辣椒水事件當日痛批「國家失常」的林子宇，昨日在臉書貼出周俊銘洩辣椒水釀禍的新聞，並嗆聲：「說是吃芥末魷魚那位在哪裡？」貼文下方，立刻遭網友灌爆，留言嗆：「兩個騎車的在哪？」、「說青鳥攻擊那位在哪裡？」、「妳還敢出來噴哦」、「民眾黨要道歉了沒？」、「説好的惡意攻擊呢？説好的機車雙載呢？」發文不到24小時，目前下方已有超過1500則留言。

警方查出是第六警分局長周俊銘誤噴辣椒水釀禍。（記者歐素美攝）

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