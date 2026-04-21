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    首頁 > 政治

    余男在看板塗鴉今致歉 童子瑋接受將撤告

    2026/04/21 10:53 記者俞肇福／基隆報導
    日前破壞民進黨基隆市長參選人童子瑋競選看板的余姓市民，今天（21日）到服務處向童子瑋致歉，獲得童的原諒。（童子瑋提供）

    日前破壞民進黨基隆市長參選人童子瑋競選看板的余姓市民，今天（21日）到服務處向童子瑋致歉，獲得童的原諒。（童子瑋提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋的2面競選看板日前遭人寫上「吹牛自大」字樣，基隆市警察局第三分局本月16日火速逮捕犯嫌余男。余男今天（21日）到童子瑋服務處，親自向童子瑋致歉；童子瑋說，他接受余男致歉，會請律師撤告，同時也將要求市府更重視自來水的安全。

    基隆市警察局16日上午接獲報案，童子瑋的競選看板，遭不明人士塗寫不雅字樣，影響選舉文宣外觀及觀感，警方報請基隆地檢署指揮。經調閱周邊監視器畫面清查，16日下午2點半查獲余姓男子（62歲）到案，詢後依違反選罷法、刑法毀損罪及妨害名譽罪移送地檢署偵辦。

    余男今天早上前往童子瑋服務處致歉，余男表示，他是對於市政建設有些意見，可能他跟服務處人員接洽時有落差，也有可能在忙其他事，所以沒有跟童子瑋反應；余男說，當時自己可能心情不好，所以思慮不周，才想說去看板寫字簽一簽就能引起注意，自己的行為真的太過分，真的非常抱歉。余男一再道歉，謝謝童子瑋的寬宏大量，願意原諒自己還撤告，非常感謝。

    童子瑋事後說，余先生對於之前一陣子發生的基隆河自來水油污事件，對於市政府的做法不以為然，也非常擔憂市政府荒腔走板的行為，余姓市民特別有一些表示，他今天上午來說明，他只是來表達意見，余先生坦承他的行為過於激烈，也表達歉意。

    童子瑋說，他這邊也接受余先生的致歉，他也會請律師撤告，並且請市政府更重視自來水的安全。

    日前破壞民進黨基隆市長參選人童子瑋競選看板的余姓市民，今天（21日）到服務處向童子瑋致歉，獲得童的原諒，童子瑋說他會請律師撤告。（童子瑋提供）

    日前破壞民進黨基隆市長參選人童子瑋競選看板的余姓市民，今天（21日）到服務處向童子瑋致歉，獲得童的原諒，童子瑋說他會請律師撤告。（童子瑋提供）

    圖片為童子瑋競選看板遭破壞塗鴉，警方火速逮人。（記者俞肇福攝）

    圖片為童子瑋競選看板遭破壞塗鴉，警方火速逮人。（記者俞肇福攝）

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