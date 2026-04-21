黃國昌選新北還彰化？ 詹凌瑀酸：選舉比價中

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的發言人團已經定調，國民黨新北市長參選人李四川說，他會按照自己的步驟進行安排，不必緊張，藍白合的最新進程會按照黨的規畫來進行，最近有人建議民眾黨新北市長參選人黃國昌去選彰化縣長，李四川笑說「我想你應該去問黃國昌，每個人都有自己的人生規劃，我不能幫他做決定」。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌下定決心嘛，選一個就選一個，不要讓人家覺得你每個位置都在比價、每個縣市都當備胎。

詹凌瑀在臉書PO文表示，看黃國昌鎖定新北市長，是不是？為了藍白合，還要大規模做民調，手機市話一起來，搞得跟總統大選民調一樣，就是要比一比到底是他黃國昌出線，還是李四川出線。好啊，藍白合嘛，大家都看著。結果咧？民調還沒出爐，風向就先轉了，現在又傳出他要去彰化？欸？這是在演哪一齣？

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詹凌瑀指出，就想問，黃主席，你到底是要選哪裡？早上起床氣一來就選新北，下午心情好一點就跑彰化？你是不是偷偷藏了一個「黃國昌選舉地圖大抽獎轉盤」？每天早上先轉一下，今天轉到哪裡就選哪裡，然後你看謝典霖在旁邊敲邊鼓，柯文哲被記者一問，笑笑說「當然很好啊，有什麼不好」，他急著打斷說「你不要隨便幫人家回答。」拜託，柯P那句「當然很好」是他最誠實的一句話好不好？因為柯P最清楚，這個人就是哪裡有位置、哪裡風聲好，就往哪裡鑽。

詹凌瑀續指，一般人要選舉，是會評估自己的地方基礎、政見方向、深耕多久吧？結果黃國昌的邏輯好像是反過來的：我只要把名字掛出去，台灣哪一塊地都可以是我的選區，他可能真的覺得，他黃國昌的名字一出來，新北會贏、彰化也會贏，再不然連金門馬祖搞不好都能打趴對手。哇，這種自信，真的是台灣政壇罕見，講難聽一點齁，這就是標準的「吃碗內、看碗外、還盯著別人家的鍋」。新北還沒選，眼神已經飄到彰化去了；那等一下是不是又要傳出他要選台中？要選高雄？乾脆拜託他直接出來選總統好不好，一次滿足，免得大家陪他在地圖上繞來繞去。

詹凌瑀直言，所以結論很簡單，黃國昌，你到底要選哪裡，自己先想清楚再出來講好不好？不要今天新北、明天彰化、後天搞不好屏東。下定決心嘛，選一個就選一個，不要讓人家覺得你每個位置都在比價、每個縣市都當備胎。

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