分局長誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 他挖宣導片酸：栽在最大詐騙集團手裡

台中第六分局（前）分局長周俊銘過去進行防詐宣導的影片被翻出。（擷取自四叉貓臉書）

民眾黨前主席柯文哲逢甲夜市「辣椒水事件」案情驚天大逆轉。原先民眾黨指控遭不明人士「三波伏擊」，沒想到真相竟是當天負責維安的台中市第六分局長周俊銘，因手中辣椒水蓋子破裂而「試噴」所造成。更令外界譁然的是，案發隔日民眾黨前往警局報案時，身為「元凶」的周俊銘就站在值班台前，卻未第一時間坦承，因誤導辦案而遭記過拔官。

對此，網紅四叉貓今天在社群平台分享周俊銘過去拍攝的防詐宣導影片。影片中周俊銘神情嚴肅地提醒民眾：「大家都想要中大獎，但大獎真的會輪到我們嗎？」被四叉貓幽默酸爆：「擅長打詐的台中第六分局（前）分局長周俊銘，終究是栽在台灣最大的詐騙集團手裡......」

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周俊銘在片中指出，詐騙集團會透過Instagram廣告，聲稱「你已中獎」並要求提供個人資料，接著以「小額捐款可以抽更大獎」等招數進行誘騙，再由「假銀行專員」通知撥款有問題，要求操作網路銀行或ATM。周俊銘強調，這個過程都是詐騙，「大家都想要中大獎，但是大獎真的會輪到我們嗎？」

網友紛紛在貼文底下留言嘲諷，「真的中了大奬，實在太慘了！」、「親身示範勝過拍片宣傳，六分局長真的用心良苦」、「嗯？有貓膩？」、「這人出來講的話漏洞百出、疑雲重重.......很多事件到了台中，就發展得非常離奇，市政府拍板的結論也常常不合邏輯，記得西布特羅毒豬肉嗎，廚餘豬瘟多好幾個獸醫，然後這個神奇噴辣椒水」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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