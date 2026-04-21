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    首頁 > 政治

    分局長誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 盧秀燕：不僅烏龍更是警紀問題

    2026/04/21 10:39 記者蘇孟娟／台中報導
    誤噴柯文哲辣椒水分局長遭拔官，盧秀燕指出，不僅烏龍更是警紀問題。（記者廖耀東攝）

    誤噴柯文哲辣椒水分局長遭拔官，盧秀燕指出，不僅烏龍更是警紀問題。（記者廖耀東攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲等人日前到逢甲夜市掃街時遭噴不明物報警，台中市警局昨公佈確認是市警局第六分局長周俊銘因為辣椒水故障「排除」誤噴所致，周火速被記過兩次、拔官，台中市長盧秀燕今曝，事件發後包括市警局及檢訪均召開專案會議，但該分局長均在現場，卻在第一時間及第二時間均未坦承，以致警方耗費大量人力物及時間，事件已不只是烏龍，更是警紀問題。

    事件找到造成柯文哲等人不適原因後，周俊銘火速遭記過又拔官，藍綠不少人認為懲處「不符比例原則」，質疑「政治懲處」，盧秀燕強調，若事件僅是烏龍個案，或許就要看比例與否，但此案在要求加速偵辦後，花了這麼多天，讓警方勞師動眾地毯式訪談、比對監視器，該分局長被發現後才坦承，雖是個案，但已是涉警察紀律問題，尤其他身為主官更要有應變判斷能力，「警察局及警政署做出處分，我可以理解」。

    盧秀燕說，事件已不僅是烏龍，更是警紀問題，台中市政府跟市警局態度很清楚，案子辦到哪就公布到哪，該事件昨天最後確認問題出在該分局長身上，也去了解是否有「特別奇怪的原因」，該分局長事發後未坦承說明，第一時間甚至第二間也沒有坦承說明，甚至在警察局長及檢方召開專案會議時，他均在場也未坦承，以致警局勞師動眾，若他早就坦承，就不必耗費這麼多人力物力，也能加速偵辦。

    盧秀燕說，且他身為警局同仁對使用器材應有專業了解，不可以試噴，壞掉了沒辦法處理，均也是應變能力考，警政一條鞭，警察系統相關人事派令或懲處均由警政署主導，事件也移送法辦檢方偵辦中。

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