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    首頁 > 政治

    蘇巧慧新北市長競選歌曲上線 邀請金曲獎製作人柯智豪打造

    2026/04/21 10:26 記者黃子暘／新北報導
    蘇巧慧今（21）日發布個人競選歌曲「你我作伙拚未來」，與歌曲同步推出的講評影片。（蘇巧慧辦公室提供）

    蘇巧慧今（21）日發布個人競選歌曲「你我作伙拚未來」，與歌曲同步推出的講評影片。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（21）日發布個人競選歌曲「你我作伙拚未來」。蘇巧慧表示，此曲由金曲獎最佳專輯製作人得主柯智豪打造，充滿歡樂氛圍，與歌曲同步推出的講評影片中，競選團隊發言人劉芳宇戴上銀色假髮，模仿加拿大知名聲樂老師「Rozette」用全英語逗趣講評、拆解歌曲亮點，展現團隊活力的一面，也展現年輕人的創意，讓大家看到政治也可以既專業又有趣。

    蘇巧慧表示，柯智豪曾製作過「拍謝少年」的《兄弟沒夢不應該》、電影《孤味》配樂等膾炙人口的作品，她是柯智豪的粉絲，此曲歌曲以輕快且富有節奏感的旋律，展現新北市作為大都市的活力，歌詞部分則描繪新北地景，「最北的石門，到南邊的烏來」，且將新北豐富的自然與人文景觀形容為「處處精彩的百寶箱」，這也呼應她經營2年的新北外景系列《新北百寶箱》影片。

    蘇巧慧指出，她長期透過《水獺媽媽巧巧話》Podcast節目推廣兒童繪本與母語教育，這次歌曲也結合水獺媽媽說故事風格，找來兩位小朋友獻聲合唱，讓競選歌曲更加活潑可愛。

    至於講評影片，蘇巧慧表示，劉芳宇模仿「Rozette」用全英語講評，影片出現許多趣味橋段，年輕夥伴創意無限，用幽默的講評視角將政治訴求轉化為輕鬆的生活話題，希望藉由這種活潑的方式拉近與年輕族群的距離，未來她會繼續用溫暖、創新的態度為民服務，邀請大家「作伙拚未來」，共同見證新北的改變與精彩。

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