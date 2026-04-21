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    首頁 > 政治

    曾隨星雲大師打造佛光大佛 前高市議員陳明吉辭世享壽87歲

    2026/04/21 10:41 記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導
    陳明吉年輕時照片。（陳美雅提供）

    陳明吉年輕時照片。（陳美雅提供）

    曾任原高雄市議會第4屆議員的陳明吉，日前於家中安詳辭世，享壽87歲。陳明吉先生年輕時也是藝術家，更曾參與佛光山開山建設，追隨星雲大師打造佛光大佛；其女、現任高雄市議員陳美雅感傷表示，父親一生公義踏實，是她從政之路最重要的啟蒙者，家屬訂於4月28日於市立殯儀館舉行告別儀式。

    陳美雅指出，父親的人生歷程充滿傳奇與藝術底蘊，在步入政壇前，他是位傑出的雕刻藝術家，最令人津津樂道的是，當年星雲大師在創建佛光山時，父親受邀帶領專業團隊，親自參與並打造了「大悲殿」、「大雄寶殿大佛」，及「萬佛」等宏偉藝術工程，日本、法國等國家多處寺廟也邀請父親前往雕刻作品，見證了他對宗教藝術的卓越貢獻。

    陳明吉後來將這份對藝術的堅持，轉入公共服務領域，曾擔任里長聯誼會主席長達20年，隨後進一步轉戰議事廳，當選原高雄市議會第4屆議員。

    陳美雅回憶，父親的身教讓她明白，「為民服務」不僅是一份工作，更是一份責任。她表示：「父親是我踏入政壇最重要的導師，我會延續父親的使命，兢兢業業、不敢懈怠，持續為地方發聲，為高雄市民爭取更多的福祉。」

    陳明吉早年曾隨星雲大師打造佛光大佛。（陳美雅提供）

    陳明吉早年曾隨星雲大師打造佛光大佛。（陳美雅提供）

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