力拚高雄市黨部首任女主委！黃捷：柯志恩對團結的民進黨非常害怕

高市議長康裕成率黨籍女議員、女議員參選人，陪同立委黃捷登記參選下屆高市黨部主委。（記者李惠洲攝）

民進黨立委黃捷今由高市議長康裕成與黨籍女議員、女議員參選人等女力陪同登記參選下屆民進黨高市黨部主委，也可能是首位女主委；針對國民黨高雄市長參選人柯志恩嘲諷不知是她還是賴瑞隆要選市長?黃捷解讀柯志恩只是見縫插針，認為這柯應該非常害怕團結的民進黨。

黃捷今上午9點前往民進黨高市黨部，在議長康裕成與黨籍女議員、女議員參選人助陣下，登記競逐下屆高市黨部主委。

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黃捷開心指出，高雄最強的民進黨女力都集結一起，象徵綠營高雄女力崛起、團結致勝，如果她有幸擔任黨部主委，也會是縣市合併後第一位黨部女性主委，象徵民進黨開放平等的精神。

她強調自己雖然黨齡不深、但願以最誠懇、最積極的態度協助黨務推動，這陣子也走了將近三分之二個大高雄，深入基層聆聽支持者心聲。

未來若當選主委，她認為核心任務就是輔選賴瑞隆委員接棒市長，還有現場所有民進黨女力參選人、以及高雄民進黨籍34+3席議員能全壘打，還有民進黨籍所有里長都能順利當選，唯有基層穩健、才能夠成為推動市政重要的後盾，繼續延續陳其邁市長高滿意度的執政榮光。

黃捷說已感受到黨員們期望，也呼籲5月24日全體黨員踴躍投票，如果當選主委，她會像是「啦啦隊長」，會努力讓所有球迷們都可以站起來，為民進黨高雄隊加油。

黃捷登記時主動聊起柯志恩先前聲稱不知是跟黃捷還是賴瑞隆選市長?她解讀柯志恩說法明顯見縫插針，建議她不需要分化民進黨，強調民進黨初選後就會團結，她也會擔任這角色，全力輔選民進黨；她認為柯志恩的回應，是對於民進黨的團結非常害怕。

黃捷可能成為縣市合併後、民進黨高市黨部首位女性主委。（記者李惠洲攝）

黃捷擁抱市黨部員工的愛狗「甜甜」，甜甜親了黃捷的臉。（記者王榮祥攝）

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